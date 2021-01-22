سياسة
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بسبب كورونا والإغلاق.. جماعات يهودية متطرفة تهاجم الشرطة في إسرائيل
هاجم يهود متشددون قوات الشرطة الإسرائيلية ورشقوا سياراتها بالحجارة وحطموا النوافذ بينما كان الضباط بداخلها، وأثاروا أعمال شغب أدت إلى اعتقال ستة أشخاص على الأقل.
بسبب كورونا والإغلاق.. جماعات يهودية متطرفة تهاجم الشرطة في إسرائيل
اندلعت أعمال العنف في "بني براك"، وهي بلدة يهودية متشددة بالقرب من تل أبيب، بعد أن تصاعدت التوترات بين الشرطة والمجتمع الأرثوذكسي المتطرف في إسرائيل طوال تفشي جائحة كورونا / AP
22 يناير 2021

قالت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، إن يهوداً متشددين هاجموا سيارة شرطة إسرائيلية أثناء الليل، ورشقوها بالحجارة وحطموا النوافذ بينما كان الضباط بداخلها، وأثاروا أعمال شغب أدت إلى اعتقال ستة أشخاص على الأقل.

واندلعت أعمال العنف في "بني براك"، وهي بلدة يهودية متشددة بالقرب من تل أبيب، بعد أن تصاعدت التوترات بين الشرطة والمجتمع الأرثوذكسي المتطرف في إسرائيل طوال تفشي جائحة كورونا، إذ تحدى العديد علانية قيود الإغلاق لعقد تجمعات دينية، فيما واجهت الشرطة التي تسعى لفض حفلات الزفاف والجنازات والتجمعات الأخرى حشوداً عنيفة.

وبدأت أعمال العنف الأخيرة حينما رشق متظاهرون في "بني براك" سيارة شرطة بالحجارة، وحطموا نوافذها وخرقوا إطاراتها، فيما استدعى الضباط بالداخل الدعم، وعندما وصلت التعزيزات أغلق الحشد الطرق وأحرق الإطارات.

وقالت الشرطة، في بيان في وقت مبكر الجمعة: "الشرطة تواصل تفريق أعمال شغب عنيفة وهوجاء في بني براك أُلقيت خلالها الحجارة على ضباط الشرطة وأُحرِقت إطارات في وسط الطرق الرئيسية بالمدينة".

وندد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعنف، وتعهد بالعمل "بقوة" ضد أي شخص يخالف القانون أو يهاجم الشرطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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