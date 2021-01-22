سياسة
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للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. استهداف التحالف الدولي جنوبي العراق
أفاد مصدر أمني في شرطة البصرة أن هجوماً بعبوة ناسفة استهدف رتل شاحنات للتحالف الدولي جنوبي العراق، ما تسبب بإصابة أحد عناصر الشركة الأمنية المكلفة بحماية القافلة. ويعتبر الهجوم هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة.
للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. استهداف التحالف الدولي جنوبي العراق
الهجوم هو الثالث خلال 24 ساعة، بعد تفجير عبوتان ناسفتان الخميس، برتلين للتحالف الدولي قرب بغداد ومحافظة المثنى / Others
22 يناير 2021

أفاد مصدر أمني أن هجوماً بعبوة ناسفة استهدف رتل شاحنات للتحالف الدولي جنوبي العراق، ما تسبب بإصابة أحد عناصر الشركة الأمنية المكلفة بحماية القافلة.

وقال ضابط برتبة ملازم أول في شرطة البصرة لوكالة الأناضول، إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت في رتل شاحنات تحمل معدات التحالف الدولي في منطقة جريشان الفاصلة بين محافظتي البصرة وذي قار" جنوبي العراق.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن الانفجار "تسبب بإصابة أحد عناصر الشركة الأمنية المكلفة بحماية القافلة"، دون الإشارة إلى اسم الشركة أو المصاب وحالته.

وأشار المصدر، أن أجهزة الأمن "حاصرت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا".

وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة، إذ انفجرت عبوتان ناسفتان، الخميس، برتلين للتحالف الدولي قرب بغداد ومحافظة المثنى إلى الجنوب.

ويعد الهجوم الجديد الـ15 من نوعه في غضون نحو شهر، حيث استهدفت هجمات مماثلة أرتال التحالف الدولي، وسط وجنوبي البلاد.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء هذه الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب حزب الله العراقي المرتبطة بإيران، قد هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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