سياسة
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أردوغان: قد نأتي على حين غرة لطرد الإرهابيين من "سنجار"
قال أردوغان رداً على سؤال حول زيارة وزير الدفاع التركي إلى بغداد أن أقار أكّد عقب الزيارة على استعداد تركيا لتقديم الدعم لطرد الإرهابيين من سنجار في حال طلبت الحكومة العراقية منها ذلك.
أردوغان: قد نأتي على حين غرة لطرد الإرهابيين من "سنجار"
Cumhurbaskani Erdogan, cuma namazini Kerem Aydinlar Camisi'nde kildi / AA
22 يناير 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده قد تتدخل بنفسها من أجل إخراج إرهابيي منظمة "PKK" من قضاء سنجار شمالي العراق.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، رداً على سؤال حول زيارة وزير الدفاع خلوصي أقار، إلى العراق.

وأوضح أن وزير الدفاع أكّد عقب الزيارة استعداد تركيا لتقديم الدعم لطرد الإرهابيين من سنجار في حال طلبت الحكومة العراقية منها ذلك.

ورداً على سؤال عما إذا كان التصريح بمثابة إشارة لتنفيذ عملية مشتركة، أكّد أردوغان أن الجانب التركي مستعد دائماً لتنفيذ العمليات المشتركة.

وأشار إلى أن العمليات لا يمكن تنفيذها بالإعلان عنها، مضيفاً: "لدي عبارة أقولها دائماً: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة. هذه هي خلاصة الأمر".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حكومتا بغداد وأربيل، اتفاقاً يقضي بحفظ الأمن في قضاء سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان (شمال)، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية.

وأعلنت بغداد في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدء تطبيق الاتفاق، بانتشار القوات الاتحادية في مواقعها داخل القضاء.

وكان تنظيم PKK الإرهابي قد أوجد له موطئ قدم في نينوى، خاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".

في سياق آخر، أكد أردوغان عدم إجراء أي انتخابات (رئاسية) مبكرة، وأنها ستكون في موعدها المحدد يونيو/حزيران 2023.

وحول لقاح فيروس كورونا، أشار الرئيس التركي إلى أنّ الدفعة الثانية ستصل من الصين نهاية الأسبوع على الأرجح.

كانت تركيا قد أعلنت عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير اللقاح المحلي.

والخميس بدأت وزارة الصحة التركية حملة تطعيم للمواطنين فوق سن الـ85 عاماً بلقاح مضاد لفيروس كورونا. فيما أشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إلى تطعيم أكثر من 980 ألف موظف في القطاع الصحي في عموم تركيا، بالجرعة الأولى من اللقاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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