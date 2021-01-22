سياسة
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تركيا تسعى لجعل إسطنبول مركزاً للمنظمات الدولية
أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له خلال افتتاح مركز إسطنبول لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ثقته بأن إسطنبول ستكون مركزاً للمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، وأن بلاده تقدمت خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف.
تركيا تسعى لجعل إسطنبول مركزاً للمنظمات الدولية
إسطنبول / AA
22 يناير 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تسعى لجعل إسطنبول مركزاً للمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

جاء ذلك في رسالة مصورة بمناسبة افتتاح "مركز إسطنبول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، الجمعة.

وقال أردوغان: "نتقدم خطوة أخرى نحو هدفنا لجعل إسطنبول مركزاً للمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة". وأبدى ثقته بأن "مركز إسطنبول لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، سيحقق أعمالاً ناجحة.

وأضاف: "في مرحلة الوباء ستخدم استراتيجية مركز إسطنبول لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الدول الأعضاء، وتعزز العلاقات مع غير الأعضاء".

وأعرب عن أمله أن يلعب "مركز إسطنبول" دوراً محورياً في أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتابع: "نتوقع من المركز تقديم خدمات على نطاق واسع عبر التنسيق مع باريس (المقر الرئيسي)".

وبيّن أن مركز إسطنبول هو الخامس إقليمياً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد برلين والمكسيك وطوكيو وواشنطن، وعبَّر أردوغان عن تمنياته أن يكون المركز وسيلة للخير.

ولفت إلى أن تركيا من الأعضاء المؤسسين للمنظمة التي تضم 37 عضواً، مضيفاً: "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي".

وأضاف: "بواسطة مركز إسطنبول ستتاح لنا فرصة المساهمة بشكل أكبر في عمل المنظمة في مناطق جغرافية واسعة، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوراسيا".

وأشار أردوغان إلى أن وباء كورونا ترك الدول أمام مواجهة اختبارات قاسية على نطاق عالمي، بغض النظر عن مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

ولفت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أخذت زمام المبادرة في مكافحة كورونا وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يسببها الوباء.

وتابع: "جرى إعداد توصيات تتضمن تدابير قوية وشاملة ومستدامة لإنعاش النمو الاقتصادي العالمي والتوظيف، وتعاونت الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها بشكل فعال مع المنظمات الدولية الأخرى بما فيها مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية. ستعمل هذه الأنشطة على تسريع عملية التعافي في الفترة المقبلة".

وأكد الرئيس أردوغان أن المركز سيصبح نقطة التقاء مهمة للأعضاء والشركاء عبر الفاعليات التي يستضيفها.

وهنأ كل من ساهم في افتتاح المركز وبخاصة وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو ووزيرة التجارة روهصار بكجان والأمين العام للمنظمة خوسيه أنجيل غوريا.

بدورها توقعت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أن يسهم مركز إسطنبول لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تشكيل عالم ما بعد كورونا.

وأعلنت الوزيرة في كلمة لها الجمعة خلال مراسم افتتاح المركز انطلاق حقبة جديدة في العلاقات بين تركيا و"منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية".

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" تأسست عام 1961 وتضم 31 من الدول المتقدمة التي تلتزم الديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

وتلتزم المنظمة دعم النمو المستدام والتوظيف ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية والمساهمة في نمو التجارة العالمية.

مصدر:AA
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