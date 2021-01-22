قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط الجمعة طائرة مسيّرة اخترقت الحدود من جهة لبنان.

وأوضح الناطق بلسان الجيش أفيخاي أدرعي في بيان أن "قواتنا أسقطت مُسيرة اخترقت الحدود السيادية من لبنان، بعد أن جرى رصدها وتعقبها طيلة الحادث"، من دون مزيد من التفاصيل.

فيما قالت القناة العبرية الـ"13" إن سلاح الدفاع الجوي رصد طائرة مسيرة عبرت أجواء منطقة الجليل بمسافة نحو 150 متراً وهبطت في مستوطنة "حانيتا".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الأشهر الماضية عن إسقاط طائرات من دون طيار بعد أن قال إنها تسللت إلى الحدود.