سياسة
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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مُسيَّرة "مصدرها لبنان"
أوضح ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أنهم "أسقطوا مُسيَّرة اخترقت الحدود من لبنان بعد أن جرى رصدها وتعقُّبها"، فيما قالت القناة العبرية الـ"13" إن الطائرة عبرت أجواء منطقة الجليل بمسافة نحو 150 متراً وهبطت في مستوطنة "حانيتا".
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مُسيَّرة "مصدرها لبنان"
الجيش الإسرائيلي أعلن في الأشهر الماضية عن إسقاط طائرات من دون طيار / AA
22 يناير 2021

قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط الجمعة طائرة مسيّرة اخترقت الحدود من جهة لبنان.

وأوضح الناطق بلسان الجيش أفيخاي أدرعي في بيان أن "قواتنا أسقطت مُسيرة اخترقت الحدود السيادية من لبنان، بعد أن جرى رصدها وتعقبها طيلة الحادث"، من دون مزيد من التفاصيل.

فيما قالت القناة العبرية الـ"13" إن سلاح الدفاع الجوي رصد طائرة مسيرة عبرت أجواء منطقة الجليل بمسافة نحو 150 متراً وهبطت في مستوطنة "حانيتا".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الأشهر الماضية عن إسقاط طائرات من دون طيار بعد أن قال إنها تسللت إلى الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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