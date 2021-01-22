تخطط رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لإحالة تشريع مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى مجلس الشيوخ الاثنين المقبل، إيذاناً بانطلاق محاكمة الرئيس السابق.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة إن مجلس النواب سيرفع مساءلة الرئيس السابق دونالد ترمب بشأن تحريضه على تمرد عنيف، إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين، بما يبدأ إجراءات محاكمة قد تمنعه من العودة إلى الرئاسة مرة أخرى.

وأضاف شومر أمام مجلس الشيوخ: "سيرفع مجلس النواب مادة المساءلة إلى مجلس الشيوخ، سيعقد مجلس الشيوخ محاكمة المساءلة لدونالد ترمب. ستكون محاكمة كاملة. ستكون محاكمة عادلة".

وبهذا يصبح ترمب أول رئيس أمريكي يواجه المساءلة مرتين، وأول رئيس يحاكم بعد مغادرة المنصب.

من جانب آخر وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الجنرال لويد أوستين، وزيراً للدفاع في إدارة الرئيس جو بايدن.

وفي جلسة تصويت بمجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، وافق 93 سيناتور على تسليم أوستين حقيبة وزارة الدفاع وسط معارضة سيناتورين اثنين.

وبذلك أصبح أوستن ثالث جنرال يتولى منصب وزير الدفاع الأمريكي على الرغم من عدم مضي 7 أعوام على تقاعده من المهنة العسكرية عملاً بالقوانين الأمريكية.

ووفق القوانين الأمريكية يشترط تعيين أي عسكري في منصب سياسي رفيع أن يكون قد مضت 7 سنوات على خروجه من الجيش، وتشترط موافقة مجلسَي الشيوخ والنواب على من لا يتوفر فيهم هذا الشرط.

وآخر مرة أعفى الكونغرس مرشح الإدارة الأمريكية من هذا القانون كان وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

كما نال لويد أوستين أيضاً لقب أول أمريكي من أصل إفريقي يتسلم منصب وزير الدفاع بالبلاد.

وتأتي هذه الموافقة عقب تصديق مجلس النواب الأمريكي الخميس بأغلبية الأصوات على إصدار الموافقة الخاصة لتسمية أوستين وزيراً للدفاع في الإدارة الأمريكية الجديدة.

وفي عام 2016 تقاعد أوستين برتبة جنرال حينما كان قائداً للقيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم).