أفادت شبكة CNN الأمريكية السبت بأن أقماراً صناعية رصدت صوراً لبناء مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية الداعمة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، خندقاً ضخماً بين مدينتَي سرت والجفرة وسط ليبيا.

وقالت الشبكة إن "الخندق يمتد عشرات الكيلومترات جنوباً من المناطق الساحلية المأهولة بالسكان حول سرت باتجاه معقل الجفرة الخاضع لسيطرة فاغنر، وتدعمه سلسلة من التحصينات المعقدة، وفق الصور".

وأشارت إلى أن هذا الخندق يثير شكوكاً في عدم انسحاب هذه المليشيا بحلول يوم السبت، كما هو وارد في اتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، من دون تفاصيل عن تبعية الأقمار التي رصدت الصور.

ونقلت "CNN" عن أحد مسؤولي المخابرات الأمريكية (لم تسمِّه)أن "الخندق هو علامة على أن جماعة فاغنر ذات الوجود العالمي الأكبر في ليبيا تستقر على المدى الطويل".

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 أعلنت الأمم المتحدة توصُّل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، ونص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ تنتهي غداً السبت.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دولياً و5 من طرف مليشيا حفتر.

ومنذ ذلك الوقت تخرق مليشيا حفتر الاتفاق بين الحين والآخر وتستمر في التحشيدات العسكرية.

ويعاني البلد الغني بالنفط منذ سنوات صراعاً مسلحاً، فتنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين بجانب دمار مادي هائل.