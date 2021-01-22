سياسة
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قد تخضع للمراجعة.. الإمارات وقَّعت صفقة طائرات F-35 بآخر يوم لترمب
قالت الإمارات إنها وقَّعت اتفاقات مع الولايات المتحدة في آخر يوم كامل للرئيس السابق دونالد ترمب في منصبه، لشراء ما يصل إلى 50 طائرة F-35، لكن الصفقة قد تخضع للمراجعة بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستعيد النظر في اتفاقيات البيع.
قد تخضع للمراجعة.. الإمارات وقَّعت صفقة طائرات F-35 بآخر يوم لترمب
سفارة الإمارات بواشنطن ذكرت أن العقود تتضمن 50 طائرة من طراز F-35 بقيمة 10.4 مليار دولار، و18 طائرة مُسيَّرة من طراز (إم-كيو-9بي) بقيمة 2.97 مليار دولار / AA
22 يناير 2021

قالت الإمارات إنها وقعت اتفاقات مع الولايات المتحدة في آخر يوم كامل للرئيس السابق دونالد ترمب في منصبه لشراء ما يصل إلى 50 طائرة F-35 و18 طائرة مُسيرة بقيمة 23 مليار دولار، لكن الصفقة قد تخضع للمراجعة المراجعة بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أنها ستعيد النظر في اتفاقيات البيع.

وقالت سفارة الإمارات في واشنطن في بيان على موقعها الإلكتروني إنه جرى الانتهاء من خطابات الاتفاق الثلاثاء لتأكيد الشروط ومنها التكاليف والمواصفات الفنية وجداول التسليم المتوقعة.

لكن الصفقة قد تخضع الآن للمراجعة بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أنها ستعيد النظر في اتفاقيات البيع التي قالت إدارة ترمب إنها تدعم مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال السماح للإمارات بالتصدي "للتهديدات" الإيرانية.

ولطالما أعربت الإمارات، حليفة الولايات المتحدة المقربة، عن اهتمامها بامتلاك طائرات F-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وحصلت على تعهُّد بشرائها في اتفاق جانبي عندما وافقت على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أواخر أغسطس/آب الماضي.

وذكرت السفارة أن العقود تتضمن 50 طائرة من طراز F-35 بقيمة 10.4 مليار دولار، و18 طائرة مسيرة من طراز (إم-كيو-9بي) بقيمة 2.97 مليار دولار، إضافة إلى ذخائر مختلفة قيمتها عشرة مليارات دولار.

ولم تحدد السفارة الموعد النهائي لتسليم طائرات F-35 للإمارات، إلا أن مصادر مطَّلعة قالت لوكالة رويترز إن المقترح المبدئي الذي أُرسل إلى الإمارات ذكر أن ذلك سيكون في 2027.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي رفض في ديسمبر/كانون الأول الماضي محاولات لعرقلة الصفقة التي يقول معارضون إنه يجري استعجالها دون ضمانات كافية بألا تقع المعدات في الأيدي الخطأ أو تسهم في إذكاء الاضطرابات بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال بيان السفارة إن الإمارات ملتزمة خفض التصعيد في المنطقة وإن حزمة الدفاع هذه عززت من التوافق العسكري بين الولايات المتحدة والإمارات.

وأضاف بيان السفارة أن الصفقة "تتماشى أيضاً مع استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكي للحزبين بتمكين الشركاء من تحمل أكبر من المسؤولية عن أمنهم الخاص والأمن المشترك بمنطقة الشرق الأوسط".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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