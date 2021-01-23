سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 يناير/كانون الثاني 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 23 يناير/كانون الثاني 2021
ترمب أصبح أول رئيس أمريكي يواجه المساءلة مرتين وأول رئيس يحاكم بعد مغادرة المنصب / AFP
23 يناير 2021

أهم الأحداث:

تركيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على خطوات ملموسة لتحسين العلاقات، ومجلس النواب الأمريكي يرفع تشريع مساءلة ترمب إلى مجلس الشيوخ الاثنين.

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أنقرة: اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على تحديد خطوات ملموسة حول العلاقات

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو من مقر الممثلية التركية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، توافُق أنقرة والاتحاد الأوروبي حول "خريطة طريق" لتحسين العلاقات بين الجانبين، وأشار إلى أن تركيا لمست جدية من مسؤولي الاتحاد في هذا الإطار. [TRT عربي]

وأشار الوزير التركي إلى أن العمل متواصل من أجل تحديد تاريخ لزيارة رئيسَي المجلس الأوروبي شارك ميشيل والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان. [TRT عربي]

ولفت جاوش أوغلو إلى تشكُّل مناخ إيجابي في العلاقات بين الجانبين عقب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في ديسمبر/كانون الأول 2020. [الأناضول]

مجلس النواب الأمريكي يرفع تشريع مساءلة ترمب إلى مجلس الشيوخ الاثنين

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن مجلس النواب سيرفع تشريع مساءلة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى مجلس الشيوخ الاثنين المقبل، إيذاناً بانطلاق محاكمة الرئيس السابق واتهامه بالتحريض على التمرد في أحداث العنف التي شهدها الكونغرس. [TRT عربي]

وأضاف شومر أمام مجلس الشيوخ: "سيرفع مجلس النواب مادة المساءلة إلى مجلس الشيوخ، سيعقد مجلس الشيوخ محاكمة المساءلة لدونالد ترمب. ستكون محاكمة كاملة. ستكون محاكمة عادلة". [TRT عربي]

وبهذا يصبح ترمب أول رئيس أمريكي يواجه المساءلة مرتين، وأول رئيس يحاكم بعد مغادرة المنصب. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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