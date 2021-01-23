قضت المحكمة الدستورية الألمانية الجمعة لمصلحة الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية "ديتيب"، في قضية متعلقة بإعطاء دروس الدين الإسلامي في ولاية هسين.

وألغت المحكمة الدستورية قرارات المحكمة المحلية التي منعت "ديتيب" العام الماضي من تقديم دروس الدين في ولاية هيسن، وذلك ضمن مسار قضائي بدأ عام 2012.

وأكدت المحكمة الدستورية اليوم أن قرارات المحكمة المحلية تنتهك الدستور الألماني، وأرسلت الملف إلى المحكمة المحلية لإعادة النظر في القضية.

وفي تصريح لوكالة الأناضول أعرب رئيس الاتحاد التركي الإسلامي عن ولاية هيسن، صالح أوزكان، عن سعادته من قرار المحكمة الدستورية.

وأوضح أوزكان أن الاتحاد سيستأنف نضاله القضائي لدى المحكمة المحلية، مشيراً إلى أنه طعن في قرار المحكمة المحلية لدى المحكمة الدستورية التي تعد أعلى سلطة قضائية بالبلاد.

ولفت إلى أن الدستور الألماني ينص على تقديم الدروس الدينية من قبل الطوائف المعنية.

وأوضح أنه بعد كف يد "ديتيب" عن إعطاء الدروس الدينية في هيس من قبل المحكمة المحلية العام الماضي، باشرت وزارة التربية في حكومة الولاية بتقديم تلك الدروس.

واتحاد "ديتيب" مؤسسة أهلية تأسست في ألمانيا وفق القوانين المحلية، ويعد أكبر رابطة دينية إسلامية في ألمانيا، ويدير الكثير من المساجد في هذا البلد الأوروبي.