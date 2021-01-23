أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، السبت، أن بلاده ستطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن تحديد فريق تفاوضي جديد لبحث وجود قواتها العسكرية في بلاده.

وفي محاضرة ألقاها بمركز "النهرين" للدراسات الاستراتيجية (حكومي) في العاصمة بغداد، قال حسين: "سنطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم".

وأضاف: "سيجري بحث الموضوعات الأمنية والعسكرية المتعلقة بوجود القوات الأمريكية في العراق مع الفريق التفاوضي الأمريكي الجديد".

وفي 2014، انتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق بطلب حكومي، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي استحوذ، آنذاك، على ثلث مساحة البلاد.

وخلال السنوات الماضية، سحبت الولايات المتحدة جزءاً من قواتها في العراق، لكن لا تتوفر إحصائية رسمية حول قوام القوات الأمريكية التي ما زالت موجودة في البلاد.

وفي أغسطس/آب الماضي، اتفقت بغداد وواشنطن على سحب قوات الأخيرة من العراق خلال 3 سنوات، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خلال زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة.

وصوّت البرلمان العراقي مطلع العام الماضي، على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.