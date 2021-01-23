سياسة
2 دقيقة قراءة
العراق يعتزم التفاوض مع إدارة بايدن لبحث الوجود العسكري الأمريكي
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين قال إن بلاده ستطلب "من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم بشأن القوات الأمريكية في بغداد".
العراق يعتزم التفاوض مع إدارة بايدن لبحث الوجود العسكري الأمريكي
بحث الموضوعات الأمنية والعسكرية المتعلقة بوجود القوات الأمريكية في العراق / Reuters
23 يناير 2021

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، السبت، أن بلاده ستطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن تحديد فريق تفاوضي جديد لبحث وجود قواتها العسكرية في بلاده.

وفي محاضرة ألقاها بمركز "النهرين" للدراسات الاستراتيجية (حكومي) في العاصمة بغداد، قال حسين: "سنطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم".

وأضاف: "سيجري بحث الموضوعات الأمنية والعسكرية المتعلقة بوجود القوات الأمريكية في العراق مع الفريق التفاوضي الأمريكي الجديد".

وفي 2014، انتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق بطلب حكومي، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي استحوذ، آنذاك، على ثلث مساحة البلاد.

وخلال السنوات الماضية، سحبت الولايات المتحدة جزءاً من قواتها في العراق، لكن لا تتوفر إحصائية رسمية حول قوام القوات الأمريكية التي ما زالت موجودة في البلاد.

وفي أغسطس/آب الماضي، اتفقت بغداد وواشنطن على سحب قوات الأخيرة من العراق خلال 3 سنوات، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خلال زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة.

وصوّت البرلمان العراقي مطلع العام الماضي، على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us