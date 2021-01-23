سياسة
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وزارة الدفاع التركية تنفذ تدريبات مع "الناتو" شرقي المتوسط
قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن الفرقاطة الإسبانية "كريستوبال كولون" والفرقاطة التركية "غازي عنتاب" من مجموعة المهام البحرية الثانية لحلف شمال الأطلسي أجرتا تدريبات انتقالية في شرق المتوسط مع الفرقاطة التركية "غوك أوفا".
وزارة الدفاع التركية تنفذ تدريبات مع "الناتو" شرقي المتوسط
جانب من التدريبات في شرقي البحر المتوسط مع مجموعة مهام حلف شمال الأطلسي "الناتو" / AA
23 يناير 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، إجراء تدريبات في شرقي البحر المتوسط مع مجموعة مهام حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت الوزارة في بيان، إن الفرقاطة الإسبانية "كريستوبال كولون" والفرقاطة التركية "غازي عنتاب" من مجموعة المهام البحرية الثانية لحلف شمال الأطلسي أجرتا تدريبات انتقالية في شرق المتوسط مع الفرقاطة التركية "غوك أوفا".

وبالتزامن مع ذلك، جرت السبت مراسم إنزال فرقاطة "إسطنبول" في البحر، وأجرت أول عملية لحام لثالث سفينة حربية يجري تصنيعها لصالح باكستان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده باتت من الدول الرائدة حول العالم في صناعة الطائرات المسيرة والسفن الحربية.

وأوضح خلال المراسم التي أقيمت في حوض بناء سفن بإسطنبول، أن بلاده أصبحت إحدى 10 دول تصمم وتصنع سفنها الحربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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