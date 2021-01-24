سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 24 يناير/كانون الثاني 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 24 يناير/كانون الثاني 2021
محللون أكدوا  لـ TRT عربي أن التظاهرات التي شهدتها مدن روسية احتجاجاً على اعتقال نافالني هي الكبرى منذ 15 عاماً  / AFP
24 يناير 2021

أهم الأحداث:

تركيا تحتفل بإنزال الفرقاطة "إسطنبول" بحضور أردوغان، والآلاف يحتشدون في أنحاء روسيا دعماً للمعارض نافالني.

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مسيرة التصنيع مستمرة.. تركيا تحتفل بإنزال الفرقاطة "إسطنبول" بحضور أردوغان

احتفلت تركيا السبت، في مراسم مهيبة بإنزال الفرقاطة "إسطنبول" في البحر، وإجراء عملية لحام لثالث سفينة حربية تصنع لباكستان، وأكد الرئيس التركي في كلمة في أثناء الحفل، أن بلاده باتت من الدول الرائدة حول العالم في صناعة الطائرات المُسيّرة والسفن الحربية. [TRT عربي]

وشدد أردوغان على أن تركيا تحتل مكاناً بين أول 3-4 دول عالمياً في إنتاج الطائرات المسيرة بأنواعها، وأردف: "لا يمكن للأمم التي لا تمتلك القوة والاستقلالية الكافية في الصناعات الدفاعية النظر إلى مستقبلها بثقة". [TRT عربي]

قمع واعتقالات.. الآلاف يحتشدون في أنحاء روسيا دعماً للمعارض أليكسي نافالني

احتشد عشرات الآلاف في أنحاء روسيا، السبت، دعماً للمعارض المحتجز أليكسي نافالني، وسط حديث عن قمع واعتقالات من قبل الشرطة. ووفقاً لتقديرات وكالة رويترز، فإن عدد المحتجين في العاصمة موسكو وحدها وصل إلى 40 ألفاً على الأقل. [TRT عربي]

وذكرت مجموعة أو.في.دي-إنفو لمراقبة الاحتجاجات أن الشرطة اعتقلت 1090 محتجاً في أنحاء روسيا ممَّن خرجوا في مسيرات الدعم رغم البرودة القارسة وحظر السلطات للاحتجاجات. وتحدثت المجموعة عن احتشاد محتجين في ما يقرب من 70 بلدة ومدينة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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