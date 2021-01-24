سياسة
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لجنة أممية تقبل شكوى فلسطينية ضد عنصرية إسرائيل
أعلن رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي السبت، أن لجنة أممية متخصصة في مكافحة العنصرية، قبلت النظر في شكوى تقدمت بها دولة فلسطين قبل نحو عامين ضد إسرائيل.
لجنة أممية تقبل شكوى فلسطينية ضد عنصرية إسرائيل
لجنة أممية متخصصة تقبل النظر في شكوى تقدمت بها دولة فلسطين متهمة إسرائيل بالعنصرية / Others
24 يناير 2021

قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، السبت، إن لجنة أممية متخصصة في مكافحة العنصرية قبلت النظر في شكوى تقدمت بها دولة فلسطين ضد إسرائيل.

وأضاف المالكي في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي أن الشكوى تقدّمت بها فلسطين قبل نحو عامين للجنة القضاء على التمييز العنصري.

وأضاف: "تقدّمنا بالشكوى، ثم مرافعات من طرفنا ومن الجانب الإسرائيلي، وانتظرنا حتى وافقت تلك الهيئة المعتمدة على الشكوى، والآن لدينا شكوى تمت الموافقة على النظر فيها"، لكنه لم يحدد تاريخ قبول الشكوى.

وأشار إلى أن مناقشة القضية تستغرق وقتاً، معتبراً أن الموافقة على القضية "تعني وجود أسس سليمة وكافية للقبول بها والتعاطي معها، وعلى إسرائيل التجاوب مع طلباتها".

وذكر المالكي أن فلسطين في انتظار متابعة الملف، موضحاً أنها استفادت من انضمامها إلى عدد من الاتفاقيات الدولية في تقديم هذه الشكوى.

وأضاف: "ندرس في هذه اللحظة إمكانيات أخرى من خلال عضويتنا في تلك الاتفاقيات".

وجاءت أقوال المالكي في معرض تعقيبه على "ورقة موقف" أصدرها المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، قبل نحو أسبوعين، وأطلق فيها على إسرائيل وصف "دولة فصل عنصري (أبارتهايد)".

وعلّل "بتسيلم" قراره بأن "النظام الإسرائيلي يسعى إلى تحقيق وإدامة تفوق يهودي في المساحة الممتدة من النهر (الأردن) إلى البحر (الأبيض المتوسط)"، في إشارة إلى أرض فلسطين التاريخية.

ولجنة القضاء على التمييز العنصري مكونة من خبراء مستقلين وترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف.

وانضمت فلسطين إلى عشرات المنظمات الدولية، منذ حصولها على صفة دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة في 2012، ومنها الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1967.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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