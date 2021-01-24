واصل آلاف الإسرائيليين السبت، التظاهر للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للشهر السابع على التوالي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منها قناة "كان" الرسمية، أن 1000 شخص على الأقل تظاهروا أمام مقر نتنياهو في مدينة القدس، في حين شهدت مدينتا تل أبيب وقيسارية تظاهرات أخرى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فقد اعتبر المتظاهرون السياسات التي تنتهجها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا "فاشلة بكل المقاييس، وهدفها منع محاكمة نتنياهو بقضايا الفساد التي يواجهها".

ودعا المتظاهرون للتسريع بمحاكمة نتنياهو.

وعلى مدار 7 أشهر يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعياً، وأحياناً أكثر من مرة خلال الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته، بسبب تورطه في قضايا فساد وسوء إدارة لأزمة فيروس كورونا.

وشهدت التظاهرات في كثير من محطاتها مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، واعتقالات طالت المتظاهرين.

ومنذ قرابة أسبوعين تفرض الحكومة الإسرائيلية إغلاقاً مشدداً بسبب تفشي وباء كورونا.

وسجلت إسرائيل 7316 إصابة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ بدء الجائحة 593 ألفاً و578، تُوفي منهم 4326.