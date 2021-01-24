أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، السبت، حلّ 131 منظمة وجمعية خيرية، ومصادرة مشاريع زراعية واستثمارية تعود لرموز النظام السابق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وجدي خليفة مقرر اللجنة الفرعية بولاية القضارف، مساء السبت، بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

وأعلن خليفة خلال المؤتمر حلّ 131 منظمة وجمعية خيرية، وبرر ذلك بأنها كانت تمثل واجهات لحزب المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم السابق.

وكشف أيضاً عن مصادرة مشاريع زراعية لكل من عبد الرحمن الخضر (تقلد عدة مناصب) بمساحة 1000 فدان، وإبراهيم محمود حامد (مساعد الرئيس المعزول عمر البشير) بمساحة 1000 فدان، وعبد الحميد موسى كاشا (تقلد عدة مناصب) بمساحة 500 فدان.

وأعلن خليفة مصادرة قطع تجارية واستثمارية لقادة رموز النظام السابق، وفي مقدمتهم وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود.

كما قررت اللجنة إنهاء خدمة 19 من الدستوريين (من يتقلّدون مناصب بالدولة) بولاية جنوب دارفور (غرب)، بسبب توليهم المناصب بشكل مخالف لقانون الخدمة المدنية.‎

وأصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قراراً بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديداً بتردّي الأوضاع الاقتصادية.