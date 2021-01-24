سياسة
2 دقيقة قراءة
حلّ 131 جمعية خيرية و"إزالة آثار التمكين" لنظام البشير بالسودان
قررت لجنة محاربة الفساد السودانية إغلاق 131 جمعية خيرية، ومصادرة مشاريع زراعية واستثمارية تعود لرموز نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
حلّ 131 جمعية خيرية و"إزالة آثار التمكين" لنظام البشير بالسودان
عزلت قيادة الجيش السوداني الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019  إثر احتجاجات شعبية حاشدة / AA
24 يناير 2021

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، السبت، حلّ 131 منظمة وجمعية خيرية، ومصادرة مشاريع زراعية واستثمارية تعود لرموز النظام السابق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وجدي خليفة مقرر اللجنة الفرعية بولاية القضارف، مساء السبت، بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

وأعلن خليفة خلال المؤتمر حلّ 131 منظمة وجمعية خيرية، وبرر ذلك بأنها كانت تمثل واجهات لحزب المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم السابق.

وكشف أيضاً عن مصادرة مشاريع زراعية لكل من عبد الرحمن الخضر (تقلد عدة مناصب) بمساحة 1000 فدان، وإبراهيم محمود حامد (مساعد الرئيس المعزول عمر البشير) بمساحة 1000 فدان، وعبد الحميد موسى كاشا (تقلد عدة مناصب) بمساحة 500 فدان.

وأعلن خليفة مصادرة قطع تجارية واستثمارية لقادة رموز النظام السابق، وفي مقدمتهم وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود.

كما قررت اللجنة إنهاء خدمة 19 من الدستوريين (من يتقلّدون مناصب بالدولة) بولاية جنوب دارفور (غرب)، بسبب توليهم المناصب بشكل مخالف لقانون الخدمة المدنية.‎

وأصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قراراً بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديداً بتردّي الأوضاع الاقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us