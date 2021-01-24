سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب خلافات مالية.. مليشيا حفتر توقف تصدير النفط عبر ميناء الحريقة في ليبيا
أعلنت قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر وقف تصدير النفط من ميناء الحريقة بمدينة طبرق، بسبب "سبب عدم استئناف صرف رواتبها الشهرية والعلاوات".
بسبب خلافات مالية.. مليشيا حفتر توقف تصدير النفط عبر ميناء الحريقة في ليبيا
قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لمليشيا حفتر تعلن وقف تصدير النفط من ميناء الحريقة / AA
24 يناير 2021

أعلنت قوات حرس المنشآت النفطية التابعة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر وقف تصدير النفط من ميناء الحريقة بمدينة طبرق (شمال شرق)، بسبب خلافات مالية.

جاء ذلك في قناة ليبيا الأحرار التي نشرت على صفحتها بموقع "تويتر" مقطعاً مسجلاً جاء فيه أن قوات الحرس النفطي علّقت تصدير النفط بشكل رسمي من ميناء الحريقة، بسبب عدم استئناف صرف رواتبها الشهرية والعلاوات.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أبلغ حرس المنشآت النفطية جميع شركات النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف الإنتاج و التصدير من الحقول والمواني، بعد توقف دام 8 شهور.

وأورد المقطع أن "تعليق التصدير جاء بالتوافق مع جهات رسمية في محافظة طبرق وأعيان فيه"، لعدم تسلُّم حرس المنشآت أجورهم منذ سبتمبر/أيلول 2019.

وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري توقف ميناء الحريقة عن العمل بسبب احتجاج لأفراد حرس المنشآت النفطية يتعلّق بالأجور، وسط تهديد بغلق باقي المواني.

وميناء الحريقة النفطي يملك قدرة على تصدير 120 ألف برميل يومياً.

ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام 1.25 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات منظمة أوبك، التي أكدها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us