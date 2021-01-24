أعلنت قوات حرس المنشآت النفطية التابعة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر وقف تصدير النفط من ميناء الحريقة بمدينة طبرق (شمال شرق)، بسبب خلافات مالية.

جاء ذلك في قناة ليبيا الأحرار التي نشرت على صفحتها بموقع "تويتر" مقطعاً مسجلاً جاء فيه أن قوات الحرس النفطي علّقت تصدير النفط بشكل رسمي من ميناء الحريقة، بسبب عدم استئناف صرف رواتبها الشهرية والعلاوات.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أبلغ حرس المنشآت النفطية جميع شركات النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف الإنتاج و التصدير من الحقول والمواني، بعد توقف دام 8 شهور.

وأورد المقطع أن "تعليق التصدير جاء بالتوافق مع جهات رسمية في محافظة طبرق وأعيان فيه"، لعدم تسلُّم حرس المنشآت أجورهم منذ سبتمبر/أيلول 2019.

وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري توقف ميناء الحريقة عن العمل بسبب احتجاج لأفراد حرس المنشآت النفطية يتعلّق بالأجور، وسط تهديد بغلق باقي المواني.

وميناء الحريقة النفطي يملك قدرة على تصدير 120 ألف برميل يومياً.

ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام 1.25 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات منظمة أوبك، التي أكدها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.