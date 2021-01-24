قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إن فرق إزالة الألغام التابعة للقوات المسلحة، تواصل إزالة الألغام والمواد المتفجرة في ليبيا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عملية نزع الألغام تتم بالتعاون بين فرق إزالة المتفجرات التابعة للقوات المسلحة التركية ونظيرتها التابعة لوزارة الدفاع الليبية.

وأشار البيان إلى أن الفرق التركية توجد في ليبيا في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارة العسكرية المبرمة بين البلدين.

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا الانقلابي حفتر من آن إلى آخر.