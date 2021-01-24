اقتحمت قوات إسرائيلية، مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، ومنعت استكمال أعمال الترميم داخله وأرهبت العاملين وهددتهم بالإبعاد والاعتقال.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال للمصلى، وقالت في بيان، الأحد، إن هذا التهديد والمنع يأتي بعد أقل من 24 ساعة على منع الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أعمال صيانة دورية في المصلى المرواني.

ووصفت الوزارة هذا الاستهداف بـ"الفاضح والمتسارع" للمسجد الأقصى ومحيطه، معتبرة أنه "استفزاز خطير لمشاعر العرب والمسلمين".

وأشارت إلى أن ما يتعرض له الأقصى، هو "دعوة إسرائيلية رسمية لجر المنطقة إلى مربع الصراع الديني".

وطالبت وزارة الخارجية "المنظمات الدولية المختصة بما فيها "اليونسكو"، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الاعتداءات المتواصلة على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، بحسب ما جاء بالبيان.

وداهمت قوات إسرائيلية، مصلى قبة الصخرة، صباح الأحد، ومنعت العاملين من استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في المصلى، وهددتهم بالإبعاد والاعتقال في حال الاستمرار بالعمل.​​ ​​​​​