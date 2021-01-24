سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | إسرائيل تمنع ترميم مسجد قبة الصخرة وتهدد العاملين بالاعتقال
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، ومنعت استكمال أعمال الترميم بداخله، وأدانت الخارجية الفلسطينية التصرف الإسرائيلي ووصفته بالفاضح والمتسارع، واعتبرته استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين.
شاهد | إسرائيل تمنع ترميم مسجد قبة الصخرة وتهدد العاملين بالاعتقال
الخارجية الفلسطينية قالت إن قواات الاحتلال الإسرائيلي منعت أيضاً أعمال صيانة في المصلى المرواني  / AP
24 يناير 2021

اقتحمت قوات إسرائيلية، مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، ومنعت استكمال أعمال الترميم داخله وأرهبت العاملين وهددتهم بالإبعاد والاعتقال.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال للمصلى، وقالت في بيان، الأحد، إن هذا التهديد والمنع يأتي بعد أقل من 24 ساعة على منع الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أعمال صيانة دورية في المصلى المرواني.

ووصفت الوزارة هذا الاستهداف بـ"الفاضح والمتسارع" للمسجد الأقصى ومحيطه، معتبرة أنه "استفزاز خطير لمشاعر العرب والمسلمين".

وأشارت إلى أن ما يتعرض له الأقصى، هو "دعوة إسرائيلية رسمية لجر المنطقة إلى مربع الصراع الديني".

وطالبت وزارة الخارجية "المنظمات الدولية المختصة بما فيها "اليونسكو"، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الاعتداءات المتواصلة على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، بحسب ما جاء بالبيان.

وداهمت قوات إسرائيلية، مصلى قبة الصخرة، صباح الأحد، ومنعت العاملين من استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في المصلى، وهددتهم بالإبعاد والاعتقال في حال الاستمرار بالعمل.​​ ​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us