سياسة
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أبو ظبي تصادق على فتح سفارة في تل أبيب وإسرائيل تفتتح سفارتها في الإمارات
صادقت الإمارات العربية المتحدة على فتح سفارة لها في تل أبيب. وبالتزامن مع ذلك، افتتحت إسرائيل رسمياً سفارتها في الإمارات.
أبو ظبي تصادق على فتح سفارة في تل أبيب وإسرائيل تفتتح سفارتها في الإمارات
الإمارات تعلن المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب / AA
24 يناير 2021

أعلنت الإمارات، الأحد، المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب، خلال ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاجتماع الحكومة في قصر الوطن بأبو ظبي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

كما أعلن مجلس الوزراء الإماراتي، عبر "تويتر"، أنه صادق، خلال اجتماع له الأحد، على إنشاء سفارة للدولة الخليجية في تل أبيب.

وبالتزامن مع ذلك، افتتحت إسرائيل رسمياً، الأحد، سفارة في الإمارات. وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان عبر "تويتر": "افتُتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، إيتان نائيه، إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت أن "السفارة ستعمل على تعزيز العلاقات بين الدولتين، هذه خطوة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات".

والخميس، قال مسؤولون إسرائيليون إنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإمارات والبحرين، في فبراير/شباط المقبل.

ووقعت 4 دول عربية، في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وأثارت تلك التطورات غضباً شعبياً عربياً واسعاً واتهامات للدول الأربع بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار احتلال إسرائيل أراضي عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وكانت الإمارات مع البحرين قد وقعتا في منتصف سبتمبر/أيلول 2020، على اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وسط رفض فلسطيني واسع.

وتوج هذا الاتفاق سلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين تل أبيب وأبوظبي، لتكون بذلك أول عاصمة خليجية تقدم على التطبيع مع إسرائيل وثالث دولة عربية بعد مصر (1979) والأردن (1994).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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