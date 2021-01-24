أعلن نادي فنربهتشة التركي لكرة القدم توصله إلى اتفاق مع النادي اللندني أرسنال، حول انتقال اللاعب مسعود أوزيل لصفوفه، وتوقيع عقد مع اللاعب.

وأكد فنربهتشة في بيانه، الأحد، أنه توصل إلى اتفاق مع أرسنال حول انتقال أوزيل إلى صفوفه.

وأكد النادي الإسطنبولي عن توقيعه عقداً مع أوزيل (32) عاماً، لاعب المنتخب الألماني سابقاً، يمتد لثلاثة أعوام ونصف العام.

وجاء في بيان نادي فنربهتشة تحت عنوان "الحلم أصبح حقيقة": "لقد أصبح اللاعب مسعود أوزيل ذو المسيرة الحافلة بالألقاب والكؤوس وفي مقدمتها كأس العالم، مدافعاً عن ألوان نادي حلم طفولته فنربخشه.

نتمنى له أعواماً حافلة بالنجاحات مع قميص الأصفر والكحلي".