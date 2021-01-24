سياسة
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مظاهرة ضد العنصرية وعنف الشرطة في بروكسل
خرجت الأحد، مظاهرة مناهضة للعنصرية والعنف الممارس من قبل الشرطة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، ووقف المتظاهرون دقيقة صمت لروح شاب من أصول إفريقية، توفي في فترة توقيفه من قبل شرطة بروكسل.
مظاهرة ضد العنصرية وعنف الشرطة في بروكسل
العاصمة البلجيكية بروكسل تشهد مظاهرة مناهضة للعنصرية والعنف الممارس من قبل الشرطة / AA
24 يناير 2021

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد، مظاهرة مناهضة للعنصرية والعنف الممارس من قبل الشرطة.

وحسب وكالة الأناضول، شارك المئات في المظاهرة التي انطلقت من ميدان مونت ديس ارتز.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "أوقفوا العدالة الطبقية أوقفوا العدالة العنصرية".

وردّد المتظاهرون هتافات من قبيل" لا سلام بدون عدل"، "أوقفوا عنف الشرطة"، "لا للشرطي العنصري"، "نريد العدالة".

ووقف المتظاهرون دقيقة صمت لروح الشاب إبراهيم باري (23 عاماً من أصول إفريقية) الذي توفي في فترة توقيفه من قبل شرطة بروكسل.

وتدخلت الشرطة البلجيكية، بدعوى أنّ المظاهرة غير مرخصة، ومنعت تجمع أكثر من 100 شخص بسبب جائحة كورونا، واحتجزت عدداً كبيراً من المتظاهرين.

وفي 13 يناير /كانون الثاني الجاري، شهدت بروكسل مظاهرةً احتجاجاً على وفاة الشاب باري بعد توقيفه بساعة من قبل الشرطة البلجيكية، إثر مخالفته تدابير الوقاية من كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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