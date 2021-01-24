نشر موقع "سباي توك" الأمريكي المتخصص في شؤون الاستخبارات تقريراً قال فيه إن خبراء وكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، يعملون في الوقت الراهن على تقييم خيارات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في التعامل مع السعودية.

ونقل التقرير عن عدة خبراء عملوا لعشرات السنوات لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، آراءهم فيما إذا كان مطروحاً أمام الولايات المتحدة دعم انقلاب على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

واستهل الكاتب تقريره بعبارة "تخيلوا معي"، ويستكمل، ترد مكالمة هاتفية إلى مدير CIA في مكتبه في أعلى مبنى السفارة الأمريكية البديع بجوار الشانزليزيه. المكالمة من رجل أعمال لبناني كان من حين لآخر مصدراً ودوداً عندما كان الرجلان شابين طموحين في بيروت قبل سنوات طويلة. كل ما يريده هو السلام وإدراك ما فات، كما يقول، وقد مرت على الصداقة بينهما سنون طويلة.

يحددان موعداً ومكاناً للقاء في مقهى راق ولكن بعيداً عن زحمة الطريق. إلا أن رجل CIA يذهب إلى الموعد وتراوده الشكوك بأن ثمة ما هو أكثر من مجرد الاجتماع على كوب من القهوة أو الشاي. يستعيدان الذكريات ويتبادلان الحديث حول أوضاع الشرق الأوسط، وقد كون صديقه اللبناني ثروة من المال.

وفعلاً يتضح بعد حين أن ثمة شيئاً، فبعد عدة لقاءات اختبر فيه كل من الرجلين بكل لطف ما لدى كل منهما من آراء، أخيراً كشف رجل الأعمال اللبناني عما لديه، ليتبين أنه إنما جاء مبعوثاً من قبل عدد من الأمراء السعوديين المعارضين الذين يريدون أن يعرفوا ماذا سيكون موقف إدارة بايدن من مخطط يستهدف الإطاحة بحاكم المملكة الفعلي ولي العهد محمد بن سلمان.

لم يستغرب تماماً رجل CIA، ولكن الدهشة بدت على وجهه الذي ساده الوجوم لحين. بعد قليل طلب الفاتورة ليدفع الحساب، وقال لضيفه وهو يغادره: "سعدت برؤيتك، وإذا توفر لدي ما أقوله لك فسأعود إليك" .

ويضيف الموقع أن خبراء المخابرات الذين استشارهم حول هذا السيناريو، قالوا إنه ليس مستبعداً على الإطلاق.

ونقل الموقع عن دوغلاس لندن، الذي عمل في CIA لأربعة وثلاثين عاماً قضى جزءاً كبيراً منها في الشرق الأوسط: "ذلك هو عملنا، على الأقل نستمع إلى ما يخطر ببالهم".

أما المحلل السابق في CIA لشؤون الشرق الأوسط بروس ريدل فقال، "إن بايدن في الأغلب سيتعامل مع أي مخطط من هذا النوع بحذر شديد".

وأضاف: "ربما كلف الوكالة بعقد لقاء والاستماع لما لديهم من أفكار، ولكنه بعد ذلك سيتحفظ على أي إجراء".

ويتابع الموقع، ما يشعر به بايدن من اشمئزاز تجاه محمد بن سلمان أمر ملموس، فقد نعته بايدن بالبلطجي بعد أن خلصت CIA إلى أن ولي العهد البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً أمر بنفسه بجريمة القتل البشعة التي استهدفت الصحافي جمال خاشقجي في عام 2018.

قول الموقع "كما أن عدداً كبيراً من الأمراء السعوديين لا يحب محمد بن سلمان، وهم الذين عانوا كثيراً منذ أن بدأ قريبهم الشاب بالاستيلاء على السلطة في عام 2017. وكان محمد بن سلمان في ذلك العام بوصفه وزيراً للدفاع قد قام بتحرك غير عادي ضد منافسيه ومن توقع أن يكونوا معارضين له، حيث اعتقل المئات من الأمراء والأثرياء وكبار المسؤولين في الحكومة داخل فندق ريتز كارلتون الفاره في الرياض، فيما قال إنها حملة ضد الفساد المستشري".

ويضيف الموقع، نفى محمد بن سلمان أنه أمر بقتل جمال خاشقجي، وهو عذر لم يشكك به ترمب على الإطلاق. إلا أن آفريل هينز، مرشحة بايدن لمنصب مدير المخابرات الوطنية تعهدت برفع غطاء السرية عن تحقيق CIA في الحادثة، مما يعني أن واشنطن قد تقوم رسمياً بتوجيه اللوم إلى محمد بن سلمان وتحميله المسؤولية عن موت خاشقجي – وهي خطوة سيكون لها ما بعدها من تداعيات قانونية ودبلوماسية.

ويشير الموقع إلى أن بعض المسؤولين السابقين في وكالة المخابرات الأمريكية يرى أنه إذا ما اقترح أي من الأمراء المعارضين عقد لقاء مع CIA لمناقشة الانقلاب على محمد بن سلمان فإنه يتوجب على الوكالة أن تتجاوب.

ويستكمل الموقع، فيما يتعلق بما قد يحدث من بعد، فتبدو الصورة بالغة التعقيد بسبب اعتبارات لوجستية وسياسية ودبلوماسية كما يقول جنرال الجيش المتقاعد جيمس كلابر، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات العسكرية والذي استلم أيضاً في عهد إدارة أوباما منصب مدير المخابرات الوطنية.

قال كلابر في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن ذلك سوف يعتمد على عدد من العوامل مثل أي من الأمراء لديه الاستعداد للمشاركة في ذلك المخطط، مشيراً إلى أن بعضهم أكثر نفوذاً من البعض الآخر، مضيفاً أنه سوف يتوجب على CIA أن تنظر في اعتبارات مثل ما إذا كان يمكن رسم خطة الانقلاب سراً، وأين سيكون اللقاء، ومن سيكون أفضل مبعوث للولايات المتحدة، وغير ذلك من الأسئلة.

وقال كلابر: "إذا كان المقصود هو شكل من أشكال تغيير النظام، فتلك مهمة ثقيلة جداً على السياسة الأمريكية، ولسوف يتوجب على صناع السياسة الأمريكيين بحث ذلك بعناية فائقة وبتدبر عميق للأخذ بالاعتبار مختلف الاحتمالات والخيارات المتاحة فيما لو وقع خلل ما".

ونقل الموقع على لسان المحلل السابق في CIA لشؤون الشرق الأوسط بروس ريدل، "إن التخلص من محمد بن سلمان قد يقود إلى واحد من سبيلين. أما أحدهما فهو أن يجد بايدن وسيلة لإقناع الملك سلمان بأن سلوك محمد بن سلمان سود سمعة المملكة لدرجة أن مكانتها في العالم – والأهم من ذلك في نظر الولايات المتحدة – تضررت بشكل جسيم"

ويتابع ريدل "إن ذلك مستبعد جداً لسبب بسيط وهو أنه من غير الوارد أن يتخذ الملك إجراء ضد نجله المفضل وخليفته المنتظر. وهو يعلم أن واشنطن ليس لديها خيار سوى أن تقبل بالتعامل معه كما هو".

ويضيف: "قد يرغب الأمراء المعارضون في اغتيال محمد بن سلمان سواء أيدتهم الولايات المتحدة في ذلك أم لم تؤيدهم. إلا أن مثل هذه العملية سيكون تنفيذها غاية في الصعوبة، كما يقول ريدل. فبادئ ذي بدء، يحيط ولي العهد نفسه بحرسه الإمبراطوري الخاص، كما أنه لم يفتأ في الفترة الأخيرة يقضي معظم وقته في "نيوم"، تلك المدينة المستقبلية عالية التقنية، التي يشيدها بالقرب من جدة، والتي تكاد تكون خالية تماماً من الناس".

وأضاف ريدل أنه ثمة تقارير موثوقة، وإن لم يجرِ تأكيدها بعد، بوقوع ثلاث محاولات لاغتيال ولي العهد حتى الآن، ولكنها فشلت جميعها.

ويقول الموقع، "إلا أن ثمة من ينصح إدارة بايدن بعدم الاستجابة لأي طلب للاجتماع مع من قد تساورهم فكرة التخطيط لانقلاب. ومن هؤلاء إف غريغوري غوز الخبير في الشأن السعودي ورئيس قسم العلاقات الدولية في كلية بوش للحكومة والخدمات العامة".

ويوافق غوز على أن العلاقة الأمريكية السعودية قد تصبح أكثر برودة في عهد إدارة بايدن، ولكنه يضيف أنه إذا ما أراد الرئيس الجديد أن ينفذ خطته بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم في عام 2015، والتعامل مع طموحات إيران في الشرق الأوسط أو الاحتفاظ ببعض النفوذ حول الأسعار العالمية للنفط، فسوف يتوجب عليه أن يجد سبيلاً لإشراك محمد بن سلمان معه، وهذا يعني أنه سيكون مضطراً لمد يده للرجل الذي لا يحبه.

وقال: "لا مفر من ذلك، فمحمد بن سلمان هو الذي بيده الآن مقاليد الأمور، وفيما لو وصلت إلى مكتب بايدن أي مخططات لمعارضين سعوديين يريدون إسقاط محمد بن سلمان، فسوف يتوجب على الرئيس أن يقول لهم "شكراً، ولكن لا، شكراً. أنتم وحدكم ولسنا معكم في ذلك".

وختم التقرير برأي بروس ريدل الذي قال: "إذا أردت الحقيقة، فلا يوجد الكثير مما يمكننا أن نفعله للمساعدة، فيما عدا أن نقول لهم إننا سنحتضن من يتمكنون من الانقلاب عليه".