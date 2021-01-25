سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 25 يناير/كانون الثاني 2021
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خلاصات من TRT عربي: 25 يناير/كانون الثاني 2021
الرئيس التركي يقول إن بلاده تتخذ إجراءات مكثفة لإنقاذ طاقم سفينة تعرضت للقرصنة / Others
25 يناير 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن بلاده تتخذ إجراءات مكثفة لإنقاذ طاقم سفينة تعرضت للقرصنة، وأبو ظبي تصدّق على فتح سفارة في تل أبيب وإسرائيل تفتتح سفارتها في الإمارات.

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أردوغان: إجراءات مكثفة لإنقاذ طاقم سفينة تعرضت للقرصنة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإجراءات تتواصل بشكل مكثف لإنقاذ طاقم السفينة الذي اختطفه القراصنة قبالة سواحل نيجيريا. [TRT عربي]

وأعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد، أن الرئيس أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع فرقان يارين، قبطان السفينة التي تعرضت للقرصنة. وأشار البيان إلى أن أردوغان يتابع من كثب جميع التطورات المتعلقة باختطاف طاقم السفينة. [TRT عربي]

وحسب البيان، تلقى أردوغان معلومات حول صحة الناجين الثلاثة من الهجوم على السفينة التي رست في الغابون، وتمنى لهم السلامة. [TRT عربي]

أبو ظبي تصدّق على فتح سفارة في تل أبيب وإسرائيل تفتتح سفارتها في الإمارات

أعلنت الإمارات الأحد، التصديق على فتح سفارة لها في تل أبيب، خلال ترؤُّس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع الحكومة في قصر الوطن بأبو ظبي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام). [TRT عربي]

وبالتزامن مع ذلك، افتتحت إسرائيل رسمياً الأحد، سفارة في الإمارات. وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان عبر تويتر: "افتُتحت رسمياً اليوم السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه، إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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