قال الصحفي الفرنسي، جون ميشيل آباتي، إن ما فعلته فرنسا في الجزائر لمدة 130 عاماً "وصمة عار"، داعياً بلاده إلى ضرورة تقديم الاعتذار للجزائر.

وانتقد الصحفي الفرنسي، خلال حوار أجراه على قناة "فرانس 5" الفرنسية، موقف بلاده الرافض لفكرة الاعتذار للجزائر عن الجرائم الاستعمارية، مؤكداً أن "الاحتلال والاستعمار والحرب، هذه 3 أسباب وجيهة للاعتذار للجزائريين اليوم".

وأضاف أن غزو بلاده للجزائر أظهر وحشية الجيش الفرنسي وأخاف أوروبا، مشيراً إلى أن الصحف البريطانية والألمانية والفرنسية، ذكرت في عام 1854 أن موقف وسلوك الجيش الفرنسي تجاه المسلمين كان "في مستوى الهمجية".

وأشار آباتي إلى قتل فرنسا شعباً كاملاً لمدة قرن، ومصادرة أراضيه عبر إصدار قوانين خلال فترة الاستعمار.

وأكد أن فرنسا استخدمت في الجزائر الأسلحة الكيماوية نفسها التي استخدمتها الولايات المتحدة في فيتنام مثل النابالم.

وفي يوليو/تموز الماضي، كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنجامان ستورا، أحد أبرز الخبراء المتخصصين بتاريخ الجزائر الحديث، "بإعداد تقرير دقيق ومنصف حول ما أنجزته فرنسا في ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر" التي وضعت أوزارها عام 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات الملايين من الفرنسيين والجزائريين.

ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962، حيث تقول السلطات الجزائرية ومؤرخون إن هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات التهجير ونهب الثروات‎.

ويردد المسؤولون الفرنسيون في عدة مناسبات بضرورة طي الجزائر لصفحة الماضي الاستعماري وفتح صفحة جديدة، لكن الجزائر طالبت مراراً باعتراف رسمي من باريس بجرائم الاستعمار، وحل ملفات مرتبطة باستعادة الأرشيف وتعويض الضحايا.