كشف مسؤول بالرئاسة التركية الأحد، عن إطلاق القمر الصناعي المكعب الذي طورته شركة "أسيلسان" التركية، إلى الفضاء بنجاح، بواسطة صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها إسماعيل دمير، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية.

وكتب دمير أنه جرى إرسال القمر الصناعي المكعب بنجاح إلى مدار أرضي منخفض بواسطة صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

وأضاف أن القمر الصناعي سينقل الصور التي يحصل عليها إلى المحطة الأرضية، لتُجمع البيانات الإحصائية حول البيئة الفضائية.

وأعرب رئيس الصناعات الدفاعية عن شكره لجميع من ساهم وبذل جهداً في هذا الحدث.​​​​​​​​​​​​​​

والقمر الصناعي من تصميم شركة "أسيلسان" للصناعات العسكرية والإلكترونية، ومن تجميع جامعة إسطنبول التقنية.

وتشكّل أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وسيلة لا غنى عنها للوحدات العسكرية، إذ تزداد أهمية تقنياتها المستخدمة في تأمين اتصالات الصوت والفيديو والبيانات.

وتقدم "أسيلسان" واحدة من أكثر أدوات الاتصال كفاءة كحلّ بديل من أجل تلبية الاحتياجات التكتيكية للوحدات العسكرية في الميدان ومراكز قيادتها ومقارّها وقادتها في ساحة المعركة.