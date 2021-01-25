أصيب 13 شرطياً خلال اشتباك مئات اليهود المتدينين مع الشرطة الإسرائيلية في مدينة أشدود (جنوب)، بسبب محاولة الشرطة إغلاق معهد ديني فتح أبوابه رغم الإغلاق شبه الكامل ضمن القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان للشرطة نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الخاصة، ذكرت فيه أن مئات من الطلاب اليهود المتدينين حاولوا الوصول بالقوة إلى المعهد ودفعوا السياج المحيط به وألحقوا به أضراراً.

وأبعدت الشرطة المتظاهرين الذين قطعوا الطريق، واعتقلت 15 مشتبهاً به بتهمة "التخريب والاعتداء".

وأشار البيان إلى تصوير بعض المتظاهرين وهم يسعلون عمداً في وجه رجال الشرطة، وآخرين يهتفون "نازيون".

وفي القدس نشبت مناوشات بين الشرطة وعشرات المتدينين اليهود للسبب نفسه، كما اعتدى المتدينون على القطار الخفيف ومركبات مارّة في مدينة القدس.

ومنذ قرابة 3 أسابيع تفرض السلطات الإسرائيلية إغلاقاً شبه كامل في إطار قيود كورونا، لكن نسبة كبيرة من المتدينين يرفضون الانصياع لأوامر السلطات، حسب وسائل إعلام عبرية.

وسجّلَت إسرائيل خلال آخر 24 ساعة 2345 إصابة بكورونا، ليبلغ إجمالي المصابين 596 ألفاً و733، تُوُفي منهم 4392.