سيُعيد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، فرض حظر على دخول الولايات المتحدة يشمل معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا بريطانيا والبرازيل وأيرلندا ومعظم دول أوروبا، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في البيت الأبيض، في وقت تكثّف الإدارة الجديدة عملها بهدف استجابة أفضل أمام الجائحة.

وأضاف المسؤول أن بايدن سيوسّع هذا الحظر ليشمل أيضاً المسافرين الذين توجّهوا في الآونة الأخيرة إلى جنوب إفريقيا، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام أمريكية، على خلفية تقارير تشير إلى أن نسخاً متحوّرة من فيروس كورونا (كوفيد-19) أكثر قابلية للانتشار، بدأت تظهر في الولايات المتحدة.

وتوقّع بايدن الجمعة، أن يُسفر كوفيد-19 عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرُّراً في العالم بسبب الجائحة.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "انتشار الفيروس يتفاقم، فعدد الوفيات الآن 400 ألف، ويُتوقّع أن يتجاوز 600 ألف"، معطياً أعلى حصيلة وفيات متوقَّعة جرّاء تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن أن "العائلات تُعاني الجوع، والناس معرَّضون لخطر إخلاء منازلهم، كما أن معدَّلات خسارة الوظائف ترتفع مجدداً؛ علينا التحرك".

وشدّد الرئيس الجديد الأسبوع الماضي على أهمية اتباع قواعد وضع الكمامات، وأمر بخضوع المسافرين إلى الولايات المتحدة لحجر صحي. وقال بايدن الخميس: "نحن في حالة طوارئ وطنية، وقد حان الوقت لأن نتعامل معها على أنها كذلك".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أعلن أن الحظر المفروض على المسافرين الآتين من البرازيل وبريطانيا وأيرلندا والدول الأوروبية المنضوية في فضاء شنغن سيُرفع في 26 يناير/كانون الثاني الجاري، حين سيتعيّن على جميع الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة إبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19.

وقال ترمب في بيان أصدره البيت الأبيض، إن "هذا الإجراء هو الطريقة المُثلى للاستمرار في حماية الأمريكيين من كوفيد-19 وفي الوقت نفسه استئناف السفر بأمان"، مشيراً إلى أن حظر السفر سيظلّ في المقابل سارياً على المسافرين من الصين وإيران.

لكنّ المتحدّثة باسم بايدن قالت في وقت سابق إن الإدارة الجديدة لن تطبّق القرار الذي أصدره ترمب برفع الحظر المفروض على المسافرين إلى الولايات المتحدة من البرازيل وغالبية الدول الأوروبية.

وفي تغريدة على تويتر قالت جين بساكي المتحدّثة باسم البيت الأبيض الأربعاء إثر أداء بايدن اليمين الدستورية، إنّه "مع تدهور الوضع الوبائي وظهور نسخ متحوّرة أكثر عدوى حول العالم، فإنّ هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على السفر الدولي".

وتجاوزت الولايات المتحدة رسمياً الأحد عتبة 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء انتشار الوباء، وذلك بعد بضعة أيام من تسلُّم بايدن منصبه.

وأحصت جامعة جونز هوبكنز المرجعية إصابة 25 مليوناً وثلاثة آلاف و695 شخصاً، لافتة إلى أن أكثر من 417 ألف شخص تُوُفوا جرّاء الإصابة بكوفيد-19.

وأدرج بايدن مكافحة الوباء في مقدمة أولويات رئاسته، وكشفت إدارته الخميس عن خارطة طريق مفصَّلة لمكافحة تفشي كوفيد-19، تقوم أساساً على زيادة عمليات التلقيح في موازاة زيادة عدد الفحوص.