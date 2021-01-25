أعلنت مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية، وصول الدفعة الثانية من لقاح "كورونافاك" الصيني البالغة 6.5 ملايين جرعة، مشيرة أنها ستُستخدم عقب اكتمال التحاليل المتعلقة بها.

وأفادت سيما طوران، عضو اللجنة العلمية التركية للأناضول الاثنين، أن تركيا دخلت في مرحلة مهمة من عملية التطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت أن المؤسسة وافقت على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد اكتمال التحاليل المتعلقة به في مختبراتها، طوال 14 يوماً.

وذكرت أن الـ6.5 مليون جرعة من لقاح "كورونافاك" التي وصلت اليوم هي الجزء الأول من الشحنة الثانية البالغة 10 ملايين جرعة.

والأحد أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن 6.5 مليون جرعة من لقاح كورونا ستصل الاثنين (من الصين) في إطار الدفعة الثانية.

ووفقاً لمراسل الأناضول، وصل إلى مطار إسطنبول فجر اليوم، طائرة تابعة للخطوط التركية، تحمل الدفعة الثانية من اللقاح الصيني المضادّ للفيروس، وأُفرِغَت الحمولة ونُقلَت اللقاحات إلى مخازن وزارة الصحة.

وأطلقت تركيا حملة التطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني في 14 يناير الجاري، انطلاقاً من العاملين بالقطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيجري تطعيمها.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

وكان قوجه أعلن توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته.​​​​​​​