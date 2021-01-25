سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية التركي: مختطفو طاقم سفينة "موزارت" لم يتواصلوا مع أي جهة
أكد وزير الخارجية التركي أن وزارة الدفاع الغابونية عززت الإجراءات الأمنية حول سفينة "موزارت" المختطَفة، مشيراً إلى أن القراصنة الذي اختطفوا طاقم السفينة في خليج غينيا لم يتواصلوا مع أي جهة حتى الآن.
وزير الخارجية التركي: مختطفو طاقم سفينة "موزارت" لم يتواصلوا مع أي جهة
جاوش أوغلو: لم تردنا حتى الآن أنباء عن القراصنة وجرى اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص سلامة السفينة / AA
25 يناير 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن القراصنة الذين اختطفوا طاقم سفينة "موزارت" في خليج غينيا لم يتواصلوا مع أي جهة حتى الآن.

وأوضح جاوش أوغلو في تصريح صحفي الاثنين أن بلاده تتابع مستجدات الحادثة منذ اللحظة الأولى لوقوعها، مشيراً إلى أن السفيرة التركية في ليبرفيل تفقَّدت أمس برفقة مسؤولين السفينة بعد وصولها إلى الغابون.

وأشار إلى إصابة أحد أفراد طاقم السفينة في بطنه إلا أنه تلقَّى العلاج الطبي وحالته الصحية جيدة جداً.

وأضاف أن جثمان المواطن الأذربيجاني سيجري نقله الثلاثاء من العاصمة ليبرفيل إلى تركيا ومن ثم إلى أذربيجان عبر الخطوط الجوية التركية.

وأعرب الوزير التركي عن شكره حكومة الغابون ومسؤوليها على تعاونها، لافتاً إلى مواصلة الاتصالات مع السلطات الأذربيجانية.

وقال جاوش أوغلو: "لم تردْنا حتى الآن أنباء عن القراصنة وجرى اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص سلامة السفينة".

وتابع: "وزارة الدفاع الغابونية عززت الإجراءات الأمنية حول السفينة، وتواصلنا مع دول المنطقة. ووزارتا الدفاع والخارجية في الغابون تتابعان الوضع من كثب".

وأكد أن الجميع يبذل جهوداً كبيرة بما فيها الشركة المالكة للسفينة، وقال: "لم يتواصل القراصنة مع أي جهة حتى الآن".

والسبت تعرضت سفينة شحن اسمها "موزارت" تشغلها شركة تركية وترفع العلم الليبيري، لهجوم قراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا قبالة سواحل نيجيريا.

واختطف المهاجمون 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عدده 19، فيما قُتل أحدهم، يحمل الجنسية الأذربيجانية، وعاد ثلاثة من الطاقم مع السفينة إلى الغابون.

واستنفرت تركيا جميع سفاراتها غرب القارة الإفريقية لإنقاذ طاقم السفينة المختطف عقب مهاجمتها.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us