قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة استكملت إعادة بناء قرابة 1.5 مليون مسكن خلال الـ 8 أو 9 أعوام الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة، أردوغان الإثنين، خلال مشاركته بمراسم إحياء الذكرى الأولى للزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ (شرق)، وتسليم منازل للمتضررين.

وأشار إلى أنه خلال 6 أشهر بعد وقوع الزلزال، جرى بناء 2517 مسكنا وتسليمها لأصحابها.

ولفت إلى أنه مع تسليم 5 آلاف و500 منزل، الإثنين، يبلغ اجمالي عدد المساكن المسلمة للمتضررين من الزلزال في ألازيغ 8 آلاف منزل. كما أشار إلى تسليم 1195 منزلا لأصحابها في ولاية ملاطية المجاورة التي طالها الزلزال أيضا.

وأكد الرئيس أردوغان استمرار الحكومة في مشاريعها لجعل المدن أكثر مقاومة للزلازل، لا سيما في ظل وجود عدد كبير من المباني القديمة غير المستوفية للمعايير المطلوبة.

وأوضح في هذا الإطار أن الحكومة ترمي لإعادة بناء 1.5 مليون مسكن في إسطنبول، خلال 5 أعوام.

وفي 24 يناير/كانون الثاني 2020 ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات شرقي تركيا، مركزه ولاية ألازيغ، وأسفر عن مصرع 41 شخصا، وإصابة أكثر من 1000 آخرين.