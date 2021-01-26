أهم الأحداث:

ترحيب أمريكي-أوروبي بالمباحثات التركية اليونانية، وإخوان مصر يعلنون خمسة بنود للمرحلة المقبلة في ذكرى عشرية يناير.

الجديد على TRT عربي:

تركيا وأوكرانيا.. شراكة متنامية في مجال الدفاع

التكنولوجيا وحتمية السياسة.. واتساب وضرورة البديل

شاهد!

تنتمي إلى عائلة فنية وأصبحت أشهر داعية إسلامية مصرية.. رحيل عبلة الكحلاوي

ترحيب أمريكي-أوروبي بمباحثات تركية-يونانية وأنقرة تؤكد رغبتها في حل المشكلات

أنهى وفدان تركي ويوناني مباحثات استكشافية عقدت في قصر دولمة بهتشه بمدينة إسطنبول. وذكرت مراسلة TRT عربي أن المباحثات استمرت نحو ثلاث ساعات، مشيرة إلى حالة تفاؤل لدى الجانبين بأن تكون المباحثات خطوة إيجابية من أجل تفاوض لاحق حول الخلافات بشأن بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط. [TRT عربي]

ورحبت الخارجية الأمريكية الاثنين بعقد الجولة 61 من المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان لبحث الوضع في بحر إيجة وشرقي المتوسط. [TRT عربي]

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين ترحيبه باستئناف المحادثات في تصريحات أدلى بها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد. [TRT عربي]

في عشرية يناير.. إخوان مصر يعلنون خمسة بنود للمرحلة المقبلة

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الاثنين، تمسُّكها بخمسة بنود للمرحلة المقبلة، وذلك في الذكرى العاشرة للثورة المصرية التي اندلعت شرارتها الأولى في 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأطاحت بعد 18 يوماً بنظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. [TRT عربي]

وأكدت الجماعة "مواصلة الكفاح بين صفوف الشعب"، وأن "تكون مصر وطناً للجميع لا حكراً لفئة أو حزب أو جماعة"، وأن "يصير الشعب صاحب القرار النهائي في قضاياه الوطنية واختيار من يحكمه عبر انتخابات نزيهة". وشملت البنود الخمسة أيضاً "تأكيد أن حق الشهداء والمصابين والمتضررين (من دون ذكر أعدادهم) لن يسقط" و"مطالبة المجتمع الدولي بدعم تطلُّعات الشعب المصري". [TRT عربي]

ولم يصدر عن الجماعة التي تعتبرها القاهرة "محظورة" أي دعوة إلى التظاهر داخل مصر، إذ أبرز قياداتها وكوادرها في السجون المصرية وعدة آلاف منهم خارج البلاد، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، الرئيس الراحل المنتمي إلى الجماعة، في صيف 2013، من سدة الحكم. [TRT عربي]