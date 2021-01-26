سياسة
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صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد تركيا 6% في 2021
توقع خبراء صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد تركيا بنحو 6% في 2021، في توقعات مرتفعة مقارنة بتقديرات سابقة لنموّ قدره 5% صدرت في أكتوبر/تشرين الأول، في إطار تحديث الصندوق توقعاته السابقة لآفاق الاقتصاد العالمي.
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد تركيا 6% في 2021
رجع صندوق النقد توقعاته المتفائلة للاقتصاد التركي إلى أمور منها طرح لقاح كورونا واستمرار القوة الدافعة الإيجابية في نهاية 2020 / Getty Images
26 يناير 2021

قال خبراء صندوق النقد الدولي الاثنين, إن اقتصاد تركيا سينمو بنحو 6% في 2021، وحثّوا أنقرة على تنفيذ تحفيز إضافي مستهدف لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وجاء أحدث توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، في بيان أصدره خبراء صندوق النقد بشأن نتائج أولية للمراجعة السنوية التي يُجريها الصندوق لاقتصاد تركيا.

وجاءت التوقعات مرتفعة مقارنة بتقديرات سابقة لنمو قدره 5% صدرت في أكتوبر/تشرين الأول في إطار تحديث الصندوق توقعاته السابقة لآفاق الاقتصاد العالمي.

ورجع صندوق النقد توقعاته المتفائلة للاقتصاد التركي إلى أمور، منها طرح لقاح كورونا واستمرار القوة الدافعة الإيجابية في نهاية 2020.

وقال الصندوق إن تركيا بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي "المستهدف والمؤقت"، على الرغم من إجراءات الدعم المالي المباشر التي نفّذتها بواقع 2.5% فحسب من الناتج المحلي الإجمالي، وفق قوله.

وأضاف خبراء الصندوق أن "تركيا لديها بعض الحيز المالي لتوسيع الدعم في 2021، ربما في حدود 1% من الناتج المحلي الإجمالي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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