بدأت وزارة الثقافة والسياحة التركية الاثنين، توفير معلومات تتعلق بأطباق المطبخ التركي وأصناف الطعام والمطاعم المتميزة في البلاد عبر موقع Go Turkeyالإلكتروني.

وأضافت الوزارة إلى موقعها المخصص للتعريف بالسياحة والثقافة في تركيا، بوابة خاصة بالمطبخ والأكل التركي.

ويوفِّر الموقع معلومات تتعلق بفئات متنوعة حول الطعام مثل الإفطار التركي وأطعمة الشوارع والمطاعم والأطعمة والمشروبات الفريدة والمقبلات وأيام الحصاد في البلاد والمأكولات التركية الصحية.

كما يوفر الموقع وصفات طعام لأبرز الوجبات والمأكولات التركية التي يمكن طهيها في المنازل.

وتسعى الوزارة من خلال موقع Go Turkey إلى التعريف بالأطعمة والنكهات الفريدة بالبلاد، وتقدم توصيات للمأكولات الشهية والشهيرة من جميع أنحاء تركيا.