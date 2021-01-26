احتلّ مطار إسطنبول وشركة الخطوط الجوية التركية THY المراكز الأولى في عدد الرحلات اليومية بأوروبا الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في تقرير حركة الطيران الصادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية EUROCONTROL، حيث تفوقت "الخطوط التركية" على منافساتها في أوروبا بمتوسط 596 رحلة يومية بين 18ـ24 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأشار التقرير إلى أن شركة Pegasus Airlines التركية احتلت المركز الخامس في القائمة، بمتوسط 247 رحلة يومياً.

وأضاف أن مطار إسطنبول احتلّ المركز الأول بين المطارات الأوروبية بمتوسط 484 رحلة يومية خلال المدة نفسها.

وأوضح أن مطار إسطنبول وصل إلى أعلى رقم في عدد الرحلات اليومية الجمعة، بواقع 564، تلاه مطار شارل ديغول في فرنسا، ثم مطار شيفول الهولندي، ومطار فرانكفورت الألماني.