أعلنت وزارة الدفاع التركية إرسال 25 مستشاراً عسكرياً إلى بغداد لدعم الجيش العراقي ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت الوزارة عبر تويتر الثلاثاء: "مستشارونا العسكريون ذهبوا إلى بغداد من أجل دعم الجيش العراقي الصديق والشقيق في إطار بعثة الناتو في العراق".

وأضافت الوزارة في تغريدتها: "سيؤدي 25 عنصراً أحدهم برتبة عميد مهام ضمن بعثة الناتو في العراق".

والأسبوع الماضي أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار زيارة للعراق، أعلن فيها أن لقاءاته مع مسؤولي بغداد وأربيل، كانت مثمرة وناجحة، وأنه بحث معهم مسائل أمنية تخصّ البلدين والمنطقة.

وقال أقار: "بعد المحادثات المكثفة لاحظنا تقارب وجهات النظر بين الطرفين حول كثير من الملفات، وهذا أمر يبعث السرور، توصلنا إلى تفاهمات حول عديد من المسائل".