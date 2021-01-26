سياسة
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تركيا ترسل 25 مستشاراً عسكرياً إلى بغداد لدعم جيش العراق
قالت وزارة الدفاع التركية إنها أرسلت 25 مستشاراً عسكرياً إلى بغداد لدعم الجيش العراقي ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بعد نحو أسبوع من زيارة وزير الدفاع التركي للعراق.
تركيا ترسل 25 مستشاراً عسكرياً إلى بغداد لدعم جيش العراق
وزارة الدفاع التركية: سيؤدي 25 عنصراً أحدهم برتبة عميد مهامّ ضمن بعثة الناتو في العراق / Reuters
26 يناير 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية إرسال 25 مستشاراً عسكرياً إلى بغداد لدعم الجيش العراقي ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت الوزارة عبر تويتر الثلاثاء: "مستشارونا العسكريون ذهبوا إلى بغداد من أجل دعم الجيش العراقي الصديق والشقيق في إطار بعثة الناتو في العراق".

وأضافت الوزارة في تغريدتها: "سيؤدي 25 عنصراً أحدهم برتبة عميد مهام ضمن بعثة الناتو في العراق".

والأسبوع الماضي أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار زيارة للعراق، أعلن فيها أن لقاءاته مع مسؤولي بغداد وأربيل، كانت مثمرة وناجحة، وأنه بحث معهم مسائل أمنية تخصّ البلدين والمنطقة.

وقال أقار: "بعد المحادثات المكثفة لاحظنا تقارب وجهات النظر بين الطرفين حول كثير من الملفات، وهذا أمر يبعث السرور، توصلنا إلى تفاهمات حول عديد من المسائل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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