سياسة
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الشرطة الإسرائيلية تواصل التضييق على موظفي الأقصى وتستدعيهم للتحقيق
قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تضيق على موظفي المسجد الأقصى، فقد سلمت مسؤول الوحدة المسائية لحراس المسجد أمر استدعاء للتحقيق معه.
الشرطة الإسرائيلية تواصل التضييق على موظفي الأقصى وتستدعيهم للتحقيق
الشرطة الإسرائيلية تواصل التضييق على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى / AA
26 يناير 2021

تُواصل الشرطة الإسرائيلية لليوم الرابع على التوالي التضييق على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في تصريح مقتضب الثلاثاء: "ضمن التضييقات اليومية لحكومة الاحتلال بالمسجد الأقصى المبارك ومنع الإعمار من العمل سلمت شرطة الاحتلال مسؤول الوحدة المسائية لحراس المسجد (صامد عسيلة) أمر استدعاء للتحقيق معه".

وكانت الشرطة الإسرائيلية منعت السبت أعمال الترميم في المسجد الأقصى.

ويوم الأحد قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تصريح مكتوب: "تعمل الشرطة على وقف كل أعمال مديرية الإعمار في المسجد، وتمنع ترميم مواقع هامة تحتاج إلى ترميم فوري، وتعمل على تعطيل إدخال أبسط المواد الأساسية اللازمة للصيانة".

وأضاف: "مديرية مشروعات إعمار المسجد باتت لا تستطيع صيانة أي عطل أو خلل يطال أبسط مرافق المسجد أو ترميمه، ويتعرض موظفوها للملاحقة والتهديد بالاعتقال والإبعاد".

ولم يصدر تعليق من الشرطة الإسرائيلية على منع أعمال الترميم بالمسجد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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