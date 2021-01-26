أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده تعتزم بناء مدن وقرى ذكية بمناطق إقليم قره باغالتي حررتها من الاحتلال الأرميني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الثلاثاء خلال اتصاله عبر تقنية فيديو كونفرانس مع رشاد نبييف وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيات الفائقة الأذربيجاني المعيّن حديثاً.

وشدد علييف على ضرورة استخدام التكنولوجيات الفائقة خلال إعادة إعمار المناطق المحررة من أرمينيا في "قره باغ".

وأشار إلى استمرار إعداد مشاريع ومخططات إعادة إعمار وبناء للمناطق المحررة التي من المزمع تحويلها إلى منطقة "طاقة خضراء"، في إشارة إلى اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد علييف اعتمادهم في إعادة إعمار المناطق المحررة على نماذج المدن والقرى الذكية، مطالباً السلطات المعنية بالأمر في بلاده بتطبيق أحدث التكنولوجيات في المنطقة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ" وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام، ويتضمن إنشاء ممر يربط بين أذربيجان وناختشيفان.