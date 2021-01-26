سياسة
2 دقيقة قراءة
أذربيجان بصدد بناء قرى ومدن ذكية بمناطقها المحررة من أرمينيا
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده تعتزم بناء مدن وقرى ذكية في مناطق إقليم قره باغ التي حررتها من الاحتلال الأرميني.
أذربيجان بصدد بناء قرى ومدن ذكية بمناطقها المحررة من أرمينيا
أكد علييف اعتمادهم في إعادة إعمار المناطق المحررة على نماذج المدن والقرى الذكية / AA
26 يناير 2021

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده تعتزم بناء مدن وقرى ذكية بمناطق إقليم قره باغالتي حررتها من الاحتلال الأرميني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الثلاثاء خلال اتصاله عبر تقنية فيديو كونفرانس مع رشاد نبييف وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيات الفائقة الأذربيجاني المعيّن حديثاً.

وشدد علييف على ضرورة استخدام التكنولوجيات الفائقة خلال إعادة إعمار المناطق المحررة من أرمينيا في "قره باغ".

وأشار إلى استمرار إعداد مشاريع ومخططات إعادة إعمار وبناء للمناطق المحررة التي من المزمع تحويلها إلى منطقة "طاقة خضراء"، في إشارة إلى اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد علييف اعتمادهم في إعادة إعمار المناطق المحررة على نماذج المدن والقرى الذكية، مطالباً السلطات المعنية بالأمر في بلاده بتطبيق أحدث التكنولوجيات في المنطقة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ" وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام، ويتضمن إنشاء ممر يربط بين أذربيجان وناختشيفان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us