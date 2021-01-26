سياسة
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أردوغان: تركيا تخطَّت دولاً متقدمة بتأمين لقاح كورونا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن بلاده تجاوزت عقبات تأمين لقاح مضاد لفيروس كورونا لمواطنيها، في الوقت الذي توجد فيه مشكلات متعلقة باللقاح في أكثر البلدان تقدماً حول العالم.
أردوغان: تركيا تخطَّت دولاً متقدمة بتأمين لقاح كورونا
الرئيس التركي أشار  إلى أن عدد الموظفين من ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية ارتفع إلى 58 ألفاً و319  بعدما كان 5 آلاف و777 عام 2002 / AA
26 يناير 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن بلاده تجاوزت دولاً متقدمة في تأمين لقاح مضاد لفيروس كورونا لمواطنيها.

وأضاف أردوغان خلال حفل تعيين موظفين حكوميين أقيم بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "في الوقت الذي توجد فيه مشكلات متعلقة باللقاح (كورونا) في أكثر البلدان تقدماً شرعت تركيا في الحصول على اللقاحات بوتيرة سريعة".

وفي سياق آخر أشار الرئيس التركي إلى أن عدد الموظفين من ذوي الإعاقة ارتفع إلى 58 ألفاً و319، بعدما كان 5 آلاف و777 عام 2002 (الفترة التي تسبق وصول "حزب العدالة والتنمية" إلى الحكم).

وشمل الحفل الحكومي تعيين 193 شاباً ترعرعوا في كنف الدولة وألفين و140 من ذوي الإعاقة و370 من ذوي الشهداء والمحاربين القدامى في وظائف حكومية.

وأوضح الرئيس التركي أن نسبة توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية بلغت 82% من الحصة المخصصة لهم.

وقال أردوغان: "مما تتصف به الدولة وفق ثقافتنا أنها سندُ من لا سندَ له؛ إن الوقوف مع أبنائنا من المواطنين الذين فقدوا ذويهم سواء بالوفاة أو غير ذلك، أمانة في أعناقنا".

وتابع: "في 2002 كان عدد الأطفال الذين لا عائل لهم (تربوا في كنف الدولة) المعينين لاحقاً في الدوائر الرسمية 21 ألفاً و300، أما اليوم رفعنا عددهم إلى أكثر من 55 ألفاً".

وأكمل موضحاً: "في آخر عامين ونصف جرى تعيين نحو 7 آلاف من أبنائنا في الدوائر الحكومية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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