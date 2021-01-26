سياسة
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إدارة بايدن تعلن أنها ستعيد الدعم للفلسطينيين وتؤكد حل الدولتين
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الثلاثاء أنها تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة الرئيس السابق ترمب، وأكدت أنها ستدعم "حلاً متفقاً عليه لوجود دولتين تعيشان في سلام وأمان" (فلسطين وإسرائيل).
إدارة بايدن تعلن أنها ستعيد الدعم للفلسطينيين وتؤكد حل الدولتين
ميلز قال إن إدارة بايدن تعتزم إعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب / AP
26 يناير 2021

قال ريتشارد ميلز القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن سياسة الرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط "ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين إذ تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء".

وأضاف ميلز أن إدارة بايدن تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل لكنها تقر بأنه "لا بديل عن السلام الإسرائيلي-الفلسطيني".

وقال القائم بأعمال المبعوث الأمريكي إن واشنطن ستحث إسرائيل والفلسطينيين على "تجنُّب خطوات أحادية تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وقفت الدعم المباشر المقدم للسلطة الفلسطينية، وقطعت كل مساهماتها المالية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وأغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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