قال ريتشارد ميلز القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن سياسة الرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط "ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين إذ تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء".

وأضاف ميلز أن إدارة بايدن تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل لكنها تقر بأنه "لا بديل عن السلام الإسرائيلي-الفلسطيني".

وقال القائم بأعمال المبعوث الأمريكي إن واشنطن ستحث إسرائيل والفلسطينيين على "تجنُّب خطوات أحادية تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وقفت الدعم المباشر المقدم للسلطة الفلسطينية، وقطعت كل مساهماتها المالية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وأغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.