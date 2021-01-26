سياسة
3 دقيقة قراءة
رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد بقصف المدنيين في لبنان وغزة
قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي إنه أمر بإعداد خطط عملياتية لمواجهة التهديد النووي الإيراني، مهدداً بضرب أهداف في لبنان وقطاع غزة.
رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد بقصف المدنيين في لبنان وغزة
رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي
26 يناير 2021

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي الثلاثاء، أنه أمر بإعداد خطط عملياتية لمواجهة التهديد النووي الإيراني، مهدداً بضرب أهداف في لبنان وقطاع غزة حتى إن كانت في "الحيز الحضري".

جاء ذلك في كلمة لكوخافي ألقاها خلال المؤتمر الدولي السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS/مستقل)، حسب قناة "كان" الرسمية.

وقال كوخافي متطرقاً إلى البرنامج النووي الإيراني: "أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بإعداد عدة خطط عملياتية حول الموضوع ونحن نعمل على تنفيذها"، من دون مزيد من التفاصيل.

واعتبر أن عودة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران الموقَّع عام 2015 الذي انسحب منه سلفه دونالد ترمب في 2018 ستكون "خطأ" حتى لو كان الحديث يدور عن اتفاق معدل.

وتابع: "سيسمح ذلك لإيران بتخصيب كميات من اليورانيوم وتطوير أجهزة طرد مركزي وصولاً إلى إنتاج قنبلة نووية. وأية إزالة للضغط ستسمح لإيران بالوصول إلى القنبلة".

وفيما يتعلق بالصواريخ التي قال إنها لدى "حزب الله" اللبناني وفي قطاع غزة قال كوخافي: "كل بيت خامس (منزل بين كل 5 منازل) في لبنان يجري تخزين الصواريخ داخله".

وتابع بأن إسرائيل لا تنوي مخالفة القانون الدولي، لكن عليها حماية مواطنيها، مضيفاً: "سنهاجم فقط الأهداف العسكرية، لكن أي صاروخ قريب من منزل هو هدف عسكري".

وهدد رئيس الأركان الإسرائيلي اللبنانيين وسكان قطاع غزة القريبين من مخازن الصواريخ بقوله: "غادروا أماكنكم فهي مكدسة بالصواريخ والقذائف، ستغمر هجمات الجيش الإسرائيلي هذه الأماكن. من سيقرر البقاء يتحمل المسؤولية"، حسب المصدر ذاته.

ومع ذلك قال كوخافي إنه حال شهدت إسرائيل حرباً "فسوف يسقط هنا الكثير جداً من الصواريخ، ونحن نبذل قصارى جهدنا للحيلولة دون ذلك، ولن يكون هذا سهلاً".

وبشأن التوصل إلى تسوية مع "حماس" قال كوفاخي: "لن نمضي قدماً في تسوية إلا إذا جرى حل قضية الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين لدى حماس)‎".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us