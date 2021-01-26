سياسة
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البرلمان التركي يقر تمديد مهمة القوات البحرية بمنطقة خليج عدن
عقب مناقشة المذكرة في الجمعية العامة صدَّق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية حول تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومياه الصومال الإقليمية لمدة عام.
البرلمان التركي يقر تمديد مهمة القوات البحرية بمنطقة خليج عدن
بموجب تصديق البرلمان جرى تمديد مهمة القوات العاملة في المناطق المذكورة حتى 10 فبراير/شباط 2022 / AA
26 يناير 2021

صدَّق البرلمان التركي الثلاثاء على مذكرة رئاسية حول تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومياه الصومال الإقليمية لمدة عام.

جاء ذلك عقب مناقشة المذكرة في الجمعية العامة للبرلمان.

ولفتت المذكرة إلى أن "قوات البحرية التركية العاملة في المناطق المذكورة تولت بشكل فاعل ضمان سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بتركيا".

كما أشارت إلى "مشاركة تلك القوات في عمليات المجتمع الدولي المشتركة ضد أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب في البحار".

ولفتت المذكرة إلى أن مهمة القوات البحرية العاملة في تلك المناطق "جرى تمديدها آخر مرة من قبل البرلمان في 5 فبراير/شباط 2020 لمدة عام".

وبموجب تصديق البرلمان جرى تمديد مهمة القوات العاملة في المناطق المذكورة حتى 10 فبراير/شباط 2022.

كما ستواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والمساهمة في عمليات المجتمع الدولي ضد الإرهاب في البحار خارج نطاق المياه الإقليمية لدول المنطقة، وفق المذكرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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