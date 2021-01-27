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إدارة بايدن تعلن أنها ستعيد الدعم للفلسطينيين وتؤكد حل الدولتين، وتركيا ترسل 25 مستشاراً عسكرياً إلى بغداد لدعم جيش العراق.

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إدارة بايدن تعلن أنها ستعيد الدعم للفلسطينيين وتؤكد حل الدولتين

قال ريتشارد ميلز القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن سياسة الرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط "ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين إذ تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء". [TRT عربي]

وأضاف ميلز أن إدارة بايدن تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. [TRT عربي]

وأشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل لكنها تقر بأنه "لا بديل عن السلام الإسرائيلي-الفلسطيني". [TRT عربي]

تركيا ترسل 25 مستشاراً عسكرياً إلى بغداد لدعم جيش العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية إرسال 25 مستشاراً عسكرياً إلى بغداد لدعم الجيش العراقي ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو". [TRT عربي]

وقالت الوزارة عبر تويتر الثلاثاء: "مستشارونا العسكريون ذهبوا إلى بغداد من أجل دعم الجيش العراقي الصديق والشقيق في إطار بعثة الناتو في العراق". [TRT عربي]

وأضافت الوزارة في تغريدتها: "سيؤدي 25 عنصراً أحدهم برتبة عميد مهام ضمن بعثة الناتو في العراق". [TRT عربي]