سياسة
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في ذكرى "الهولوكوست".. أردوغان: حان الوقت لنقول كفى للإسلاموفوبيا المتصاعدة
بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست، قال الرئيس التركي إن "الوقت حان لنقول كفى للإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب المتصاعدة"، فيما عبرت الخارجية التركية عن قلقها حيال تصاعد معاداة السامية والعنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا.
في ذكرى "الهولوكوست".. أردوغان: حان الوقت لنقول كفى للإسلاموفوبيا المتصاعدة
أردوغان: يجب على المجتمع الدولي التحرك من أجل عدم تكرار بعض المآسي مثل الهولوكوست، والبوسنة والهرسك، وكمبوديا / AA
27 يناير 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "إن الوقت حان لنقول كفى للإسلاموفوبيا، ومعاداة الأجانب"، المتصاعدة في السنوات الأخيرة بتأثير من المنصات الرقمية ووسائل الإعلام.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها، الأربعاء، عبر موقع رئاسة الاتصال التركية بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست (جرائم النازية بحق اليهود في أوروبا، إبان الحرب العالمية الثانية).

وشدد أردوغان على أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك من أجل عدم تكرار بعض المآسي مثل الهولوكوست، والبوسنة والهرسك، وكمبوديا.

ويوافق 27 يناير/كانون الثاني من كل عام "اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست"، بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت تركيا من بين الدول التي تقدمت بمشروع القرار عام 2005.

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، مواصلة أنقرة بذل الجهود في مكافحة جميع أنواع التمييز والعنصرية التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، حسب ما جاء في بيان لها بمناسبة "اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست".

وعبرت الخارجية التركية عن قلقها حيال تصاعد معاداة السامية والعنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا في العالم، رغم "الهولوكوست" الذي وقع نتيجة العنصرية والكراهية.

وذكرت الوزارة أنها تستذكر باحترام 11 مليون إنسان من الغجر والمعاقين - بينهم 6 ملايين يهودي - قُتلوا بوحشية وبشكل ممنهج على يد النظام النازي والمتواطئين معه (إبان الحرب العالمية الثانية).

وأثنى البيان على الدبلوماسيين الأتراك الذين مدوا يد العون إلى الفارين من هذه "الكارثة المروعة".

وأوضح أن تركيا فتحت أبوابها لمئات اليهود المتضررين من النظام النازي (الألماني بزعامة أدولف هتلر) عبر التاريخ، وها هي اليوم تضمن الحماية لملايين الناس الهاربين من الظلم.

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى "إعطاء الأولوية للمبادئ الإنسانية" للحيلولة دون تكرار المآسي الماضية، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية التركية تتبنى نهجاً موجهاً للإنسان.

كما أشارت إلى مشاركة تركيا بصفة مراقب منذ عام 2008 في أنشطة "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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