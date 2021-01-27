سياسة
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جاوش أوغلو لنظيره الهولندي: نمتلك فرصة لتجديد الحوار مع الاتحاد الأوروبي
أكد وزير الخارجية التركي أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مرت بفترة صعبة خلال العام الماضي، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط وقبرص وليبيا وسوريا والقوقاز تطورات مهمة، لافتاً إلى أن أغلب الأعضاء في الاتحاد يدعمون فرصة تجديد الحوار مع تركيا.
جاوش أوغلو لنظيره الهولندي: نمتلك فرصة لتجديد الحوار مع الاتحاد الأوروبي
جاوش أوغلو: نمتلك فرصة لتجديد الحوار بين أنقرة والاتحاد الأوروبي / AA
27 يناير 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، إن بلاده تمتلك فرصة لتجديد الحوار مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر التركي الهولندي الثامن "ويتنبرغ"، عبر اتصال مرئي، برئاسة مشتركة مع نظيره الهولندي ستيف بلوك.

وأوضح جاوش أوغلو، أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مرت بفترة صعبة خلال العام الماضي، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط وقبرص وليبيا وسوريا والقوقاز تطورات مهمة.

وأشار إلى أن الاتحاد مد يده إلى تركيا في قمة ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأن أنقرة استجابت لذلك بشكل إيجابي، مضيفاً "لدينا الآن فرصة لتجديد الحوار مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنه التقى نظراءه في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وأن أغلب الأعضاء في الاتحاد يدعمون فرصة تجديد الحوار مع تركيا.

وحول علاقات بلاده مع هولندا، أوضح جاوش أوغلو، أن لدى تركيا إمكانات كبيرة في التعاون الثنائي في مجال التجارة والاقتصاد والابتكار والتكنولوجيا.

"تحالف بين البلدين"

من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إن الشراكة بين بلاده وتركيا "مهمة للغاية"، مشيراً إلى أن التحالف بين البلدين يعود لسنوات قديمة.

وأوضح بلوك، أن الجانبين سيناقشان العديد من القضايا، لا سيما المصالح المشتركة والأمن والقضايا الإقليمية.

وأكد أن التعاون في المجال الدفاعي بين البلدين سيستمر في إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف: "بالطبع قد تكون لدينا (هولندا وتركيا) آراء مختلفة، لكنني أعتقد أن شراكتنا مهمة للغاية".

وأشار إلى أن التحالف بين هولندا وتركيا يعود لسنوات قديمة جداً، وأنه يوجد تعاون وثيق بين البلدين في مختلف المجالات.

وتابع أن البلدين يحتاجان إلى تكثيف التعاون بينهما، من أجل مواجهة المخاطر الناجمة عن مسألة الهجرة، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها أنقرة لضبط حركة الهجرة.

وأشاد الوزير الهولندي بالنجاحات التي حققتها تركيا في استيعاب أطفال اللاجئين والمهاجرين داخل مدارسها.

وبيّن أن "التبادل التجاري بين البلدين بلغ مستويات مهمة خلال 2019، ووصل حجم استثمارات الشركات الهولندية في تركيا منذ عام 2002، إلى نحو 25 مليار دولار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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