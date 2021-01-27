سياسة
2 دقيقة قراءة
اتفاق تطبيع بين تل أبيب والخرطوم خلال 3 أشهر في واشنطن
بعد زيارة أجراها وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين للعاصمة السودانية الخرطوم، أعلن كوهين أن تل أبيب تضع "اللمسات الأخيرة"، لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع السودان، في واشنطن، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
اتفاق تطبيع بين تل أبيب والخرطوم خلال 3 أشهر في واشنطن
وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين يعلن أن بلاده والسودان سيوقّعان اتفاق تطبيع العلاقات خلال 3 أشهر في واشنطن / AFP
27 يناير 2021

أعلن وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين الأربعاء، أن بلاده تضع "اللمسات الأخيرة"، لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع السودان، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال كوهين الذي زار الخرطوم الاثنين، في حديث للموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إنه يعتقد أن "اتفاق التطبيع (مع السودان) سيُوقَّع في حفل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

ورفض كوهين الإفصاح عما إذا كانت السفارة الإسرائيلية ستُفتح "قريباً" في الخرطوم، لكنه أضاف: "نحن نتحدث عن بضعة أشهر أخرى. لا موعد محدد حتى الآن".

وقال كوهين بشأن العلاقات بين البلدين، إن المسؤولين السوادنيين "عبّروا عن رغبتهم في المضي قدماً بسرعة في جميع المجالات".

وفي حديث آخر لصحيفة "إسرائيل اليوم"، قال كوهين إن فتح الدولتين سفارتين، سيكون على الأرجح بعد حفل التوقيع على اتفاق السلام في واشنطن.

وأضاف: "ستعقد الدولتان اتفاقات تعاون اقتصادية وزراعية، وسيُسمح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق بحرية في سماء السودان".

وأضافت الصحيفة أن كوهين التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، وفوجئ بـ"الرغبة السودانية في المضي قدماً والروح الإيجابية تجاه الإسرائيليين".

وقالت الصحيفة إن الجانبين وقّعا اتفاقية استخباراتية خلال الزيارة.

وأضافت موضحةً: "قدّم المُضيف الكبير (وزير الدفاع ياسين إبراهيم) للمسؤولين الإسرائيليين مسوَّدة اتفاقية للتعاون الاستخباراتي بين البلدين للتوقيع عليها، وترجم الإسرائيليون الوثيقة بسرعة من العربية إلى الإنجليزية، وبعد بعض التصحيحات جرى التوقيع الرسمي".

وقال كوهين للصحيفة: "وصلنا مع مخاوف وغادرنا ونحن راضون تماماً، وأصبح الأعداء أصدقاء، ومن المهمّ بشكل خاص أن يرغب السودانيون بمبادرتهم الخاصة في تعزيز التطبيع مع إسرائيل حتى بعد تغيير الحكومة في الولايات المتحدة".

وكانت هذه أول زيارة رسمية مُعلَنة يجريها وزير إسرائيلي للسودان، حسب الصحيفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us