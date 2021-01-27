سياسة
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بما يتجاوز الضعف.. ذوو البشرة البيضاء في أمريكا أكثر حصولاً على لقاح كورونا
أعلنت شبكة CNN الأمريكية بأن تحليلاً للبيانات أجرته على مواطني 14 ولاية، أظهر أن معدل تلقي الأشخاص ذوي البشرة البيضاء للقاح المضاد لفيروس كورونا، أعلى مرتين من نظيره لدى ذوي البشرة السمراء واللاتينيين.
بما يتجاوز الضعف.. ذوو البشرة البيضاء في أمريكا أكثر حصولاً على لقاح كورونا
تحليل أجرته شبكة CNN يظهر غياب العدالة في توزيع لقاحات كورونا بين المواطنين ذوي البشرة البيضاء وغيرهم في الولايات المتحدة / AP
27 يناير 2021

أظهر تحليل أجرته شبكة CNN، لبيانات مواطنين من 14 ولاية أمريكية، أن معدل تلقّي الأشخاص ذوي البشرة البيضاء للقاح المضاد لفيروس كورونا، أعلى مرتين من نظيره لدى ذوي البشرة السمراء واللاتينيين.

ووجد التحليل أن أكثر من 4% من أصحاب البشرة البيضاء تلقوا اللقاح، مقابل 1.9% فقط من ذوي البشرة السمراء، و1.8% من اللاتينيين.

ويُوزَّع اللقاح بشكل غير عادل رغم ما أوضحته بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، من أن كورونا يتسبب في وفاة السمر واللاتينيين بمعدل أعلى 3 أضعاف من الأشخاص البيض، كما يحتاجون إلى نقلهم إلى المستشفى بمعدل أعلى 4 أضعاف من غيرهم.

وجاءت نتائج تحليل CNN، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة الأمريكية نقص إمدادات اللقاح، إذ أوصت الحكومة الفيدرالية الولايات بتوفير التطعيم لمجموعات أكثر من الناس، بما في ذلك من تجاوزوا 65 عاماً.

كما اقترحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن يكون العاملون في المجال الصحي وكبار السن في مرافق الرعاية الصحية طويلة الأمد، أول من يتلقون اللقاح.

وتُعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالمياً في عدد إصابات كورونا والوفيات جرّاءها.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى صباح الأربعاء، أكثر من 435 ألفاً و452، فيما تجاوزت الإصابات 26 مليوناً و11 ألفاً و222 حالة، أما المتعافون فبلغ عددهم 15 مليوناً و767 ألفاً و413، حسب موقع "وورلدوميتر" المعني برصد ضحايا الوباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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