سياسة
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الثانية خلال شهر.. تركيا تعتقل خلية للتجسس على مشروعاتها الدفاعية
اعتقلت قوات الأمن التركية عدداً من المشتبه بهم في التجسس على المشروعات التي تديرها رئاسة الصناعات الدفاعية، ومحاولة نقل المعومات إلى جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد.
الثانية خلال شهر.. تركيا تعتقل خلية للتجسس على مشروعاتها الدفاعية
الصناعات الدفاعية التركية أصبحت محط أنظار العالم بعد الإنجازات الكبيرة التي تحققت / AA
27 يناير 2021

ألقت قوات الأمن التركية الأربعاء القبض على أربعة أشخاص في أنقرة منهم ثلاثة عسكريين بتهمة التجسس وكشف معلومات يجب أن تبقى سرية لأمن الدولة.

وفي نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية التابع لمكتب المدعي العام في أنقرة صدرت أوامر اعتقال لـ4 مشتبه بهم، أفصحوا عن المعلومات التي يجب أن تبقى سرية من الناحية الأمنية للدولة أو المنافع السياسية المحلية أو الأجنبية تتعلق بالصناعات الدفاعية.

ووفقاً للمعلومات الواردة فإن المتهمين يشتبه بتجسسهم على مشاريع الصناعات الدفاعية ونقل أسرارها لدولة أجنبية، ومنها المروحيات والسفن التي جرى تطويرها لصالح القوات البحرية التركية.

وكانت قوات الأمن التركية ألقت القبض على خلية مكونة من 6 أشخاص في 14 يناير/كانون الثاني الجاري خلال عملية أمنية في العاصمة أنقرة، بتهمة تسريب معلومات عن مشروعات الصناعات الدفاعية لشركات أجنبية.

وشهدت الصناعات الدفاعية التركية قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، كان آخرها إنزال سفينة حربية محلية الصنع جديدة إلى البحر، والتقدم الكبير في قطاع الطائرات من دون طيار، إذ وصل عدد المشروعات الدفاعية التركية إلى أكثر من 700 عام 2020.

مصدر:TRT عربي
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