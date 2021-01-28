سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 يناير/كانون الثاني 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 28 يناير/كانون الثاني 2021
يجري حالياً اختبار وفرز جميع رسائل البريد الخاصة بقصر قرطاج وفحصها قبل وصولها إلى الرئيس التونسي / AP
28 يناير 2021

أهم الأحداث:

الرئاسة التونسية تحقّق في وصول ظرف مشبوه يحتوي على مسحوق، وواشنطن ولندن تبحثان "مواجهة سلوك إيران"، وطهران تهدّد بضرب حيفا وتل أبيب.

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الرئاسة التونسية تحقق في وصول ظرف مشبوه يحتوي على مسحوق

قال مصدر برئاسة الجمهورية التونسية الأربعاء إن الرئاسة تلقت ظرفاً مشبوهاً يحتوي على مسحوق وإن تحقيقاً يجري في الواقعة، وأضاف أن الرئيس قيس سعيد بخير ولم يفتح أي ظرف. [TRT عربي]

وقال المصدر إنه "جرى عرض المادة المشبوهة الموجودة في الظرف للتحليل بهدف الكشف عن نوعيتها، وفتح تحقيق في الأمر". [TRT عربي]

واشنطن ولندن تبحثان "مواجهة سلوك إيران".. وطهران تهدّد بضرب حيفا وتل أبيب

هدّدت إيران بضرب مدينتَي تل أبيب وحيفا الإسرائيليتين في حال تعرضت لاستهداف الأخيرة. [TRT عربي]

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم رئاسة الأركان الإيرانية أبو الفضل شكارجي في معرض ردّه على طلب رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي من جيش بلاده الاستعداد لهجوم محتمَل على منشآت نووية إيرانية، حسب ما نقل التليفزيون الرسمي الإيراني. [TRT عربي]

وصباح الأربعاء أعلنت الخارجية البريطانية أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الوزير دومينيك راب ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله "الحاجة إلى مواجهة سلوك إيران المزعزِع للاستقرار"، حسب بيان للمتحدث باسم الخارجية البريطانية نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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