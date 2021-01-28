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الرئاسة التونسية تحقّق في وصول ظرف مشبوه يحتوي على مسحوق، وواشنطن ولندن تبحثان "مواجهة سلوك إيران"، وطهران تهدّد بضرب حيفا وتل أبيب.

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الرئاسة التونسية تحقق في وصول ظرف مشبوه يحتوي على مسحوق

قال مصدر برئاسة الجمهورية التونسية الأربعاء إن الرئاسة تلقت ظرفاً مشبوهاً يحتوي على مسحوق وإن تحقيقاً يجري في الواقعة، وأضاف أن الرئيس قيس سعيد بخير ولم يفتح أي ظرف. [TRT عربي]

وقال المصدر إنه "جرى عرض المادة المشبوهة الموجودة في الظرف للتحليل بهدف الكشف عن نوعيتها، وفتح تحقيق في الأمر". [TRT عربي]

واشنطن ولندن تبحثان "مواجهة سلوك إيران".. وطهران تهدّد بضرب حيفا وتل أبيب

هدّدت إيران بضرب مدينتَي تل أبيب وحيفا الإسرائيليتين في حال تعرضت لاستهداف الأخيرة. [TRT عربي]

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم رئاسة الأركان الإيرانية أبو الفضل شكارجي في معرض ردّه على طلب رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي من جيش بلاده الاستعداد لهجوم محتمَل على منشآت نووية إيرانية، حسب ما نقل التليفزيون الرسمي الإيراني. [TRT عربي]

وصباح الأربعاء أعلنت الخارجية البريطانية أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الوزير دومينيك راب ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله "الحاجة إلى مواجهة سلوك إيران المزعزِع للاستقرار"، حسب بيان للمتحدث باسم الخارجية البريطانية نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية. [TRT عربي]