أعلن عملاقا وادي السيليكون، شركتا "آبل" و"فيسبوك"، الأربعاء تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الأخير، من العام الماضي.

وذكرت "آبل" أن أرباحها خلال فترة الأعياد، ارتفعت بنسبة 29%، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، لتصل إلى 28.7 مليار دولار، فيما ارتفعت مداخيلها 21%، لتصل إلى 111.4 مليار دولار، وبلغت المبيعات العالمية نحو ثلثي إجمالي مبيعاتها.

وتجاوزت مداخيل مبيعات آبل لأول مرة 100 مليار دولار مع اقتراحها أجهزة وخدمات جديدة للمستهلكين، وأعلنت الشركة ارتفاعاً في مبيعات هواتفها "أيفون" ومحتوياتها الرقمية.

وبالمثل، توسّعت قاعدة مستخدمي "فيسبوك" في عالم يهزّه تفشّي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعلنت الشركة عن أرباح بقيمة 11,2 مليار دولار من مداخيل بلغت 28 مليار دولار، بزيادة 53% و33% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقال المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زكربيرغ: "حققنا نهاية صلبة للعام مع تواصل استخدام الناس والشركات لخدماتنا خلال هذه الأوقات العصيبة".

بدورها قالت الشركة إن موقعها الأساسي فيسبوك سجّل 2,8 مليار مستخدم بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين استخدم 3,3 مليار شخص واحداً على الأقل من التطبيقات التابعة لها، والتي تشمل أيضاً إنستغرام و واتساب و ماسينجر .